 Німецькі автобани: міфи і реальність про необмежену швидкість, ідеальне покриття та затори (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.06.2021

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Економіка

Німецькі автобани: міфи і реальність про необмежену швидкість, ідеальне покриття та затори (відео)

Ідеальні траси! Жодних обмежень швидкості! Це поширені кліше про автобани в Німеччині. Насправді все дещо інакше: ділянок, де немає обмеження швидкості, дедалі менше. А дорожня інфраструктура застаріла.

Міф про ідеальні дороги й рух без обмеження швидкості у Німеччині не відповідає дійсності

Міф про ідеальні дороги й рух без обмеження швидкості у Німеччині не відповідає дійсності

Повний вперед! Без обмеження швидкості! Тисни на газ - і ні про що не думай! Це - поширене уявлення про автобани в Німеччині. Однак реальність інакша: затори без кінця-краю, куди не глянь. До початку пандемії ті, хто щодня використовував автомобіль, проводив у заторах приблизно 120 годин на рік, тобто 5 повних днів.
Але з чим це пов'язано? Дивіться! 

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