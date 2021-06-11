Німецькі автобани: міфи і реальність про необмежену швидкість, ідеальне покриття та затори (відео)

Ідеальні траси! Жодних обмежень швидкості! Це поширені кліше про автобани в Німеччині. Насправді все дещо інакше: ділянок, де немає обмеження швидкості, дедалі менше. А дорожня інфраструктура застаріла.
Повний вперед! Без обмеження швидкості! Тисни на газ - і ні про що не думай! Це - поширене уявлення про автобани в Німеччині. Однак реальність інакша: затори без кінця-краю, куди не глянь. До початку пандемії ті, хто щодня використовував автомобіль, проводив у заторах приблизно 120 годин на рік, тобто 5 повних днів.
Але з чим це пов'язано? Дивіться!
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