 Уряд України звільнив усіх членів наглядової ради ″Нафтогазу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2021

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Уряд України звільнив усіх членів наглядової ради "Нафтогазу"

Український уряд звільнив членів наглядової ради "Нафтогазу" після того, як незалежні директори подали у відставку на початку вересня.

Головний офіс Нафтогазу в Києві

Кабмін звільнив усіх членів наглядової ради "Нафтогазу"

Кабінет Міністрів України звільнив членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" від держави Юлію Ковалів, Наталію Бойко та Юлію Свириденко слідом за незалежними директорами, які подали у відставку на початку вересня.

"Повноваження членів наглядової ради припинені, тож акціонер та нове керівництво будуть приймати всі важливі для компанії рішення, в першу чергу для забезпечення опалювального сезону, до обрання нового складу наглядової ради", - написала Ковалів на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 27 вересня.

Також український уряд призначив чотирьох нових членів правління, повідомило видання "Економічна правда" з посиланням на джерело в "Нафтогазі". Новими членами правління стали Маврікій Калугін (радник голови "Нафтогазу" з питань видобутку), Владислав Воловик, Олена Бойченко (директорка з управління персоналом та соцполітики "Нафтогазу") та Роман Чумак (керівник казначейства "Нафтогазу").

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Нагадаємо, що після отримання заяв про відставку незалежних членів наглядової ради на початку вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив на додаток до раніше оголошеного конкурсу з відбору одного незалежного члена ради оголосити конкурс із відбору ще трьох. За його словами, конкурс має завершитися в листопаді, щоб новий склад наглядової ради мав достатньо часу, щоб визначити вимоги до кандидата на посаду голови правління НАК і провести конкурс з його обрання не пізніше 1 травня 2022 року.

У період відсутності наглядової ради НАК "Нафтогаз України" частину її функцій може виконувати Кабінет Міністрів України у рамках зборів акціонерів.

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