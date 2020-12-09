Уряд Німеччини: Санкції проти Росії не суттєво вдарили по економіці

Німецький уряд вважає, що запроваджені у 2014 році економічні санкції ЄС проти РФ, які Євросоюз продовжив ще на пів року, не були головною причиною падіння обсягу торгівлі між Німеччиною та Росією. Про це йдеться у доповіді міністерства економіки країни для комітету Бундестагу з економічних питань, повідомляє інформагенція dpa у неділю, 13 грудня. Доповідь є у розпорядженні dpa.
"Вплив економічного розвитку в Росії та пов'язаного з цим скорочення (німецького. - Ред.) експорту на німецьку економіку залишається загалом обмеженими", - зазначається у доповіді.
Міністерство вказує на те, що обсяг торгівлі між Німеччиною та Росією впав ще у 2013 році - до першого запровадження санкцій. Те саме стосується і числа підприємств у Росії за участі німецького капіталу. Щодо прямих інвестицій німецьких компаній, то в 2014 році спостерігалося значне скорочення, однак згодом обсяг дещо відновився. У якості важливих факторів погіршення кон'юнктури в економічних відносинах між країнами у міністерстві називають падіння цін на нафту та структурні слабкості російської економіки.
"Санкції ЄС тим самим сприяють продовженню уже наявного тренду, однак самі вони не є визначальним фактором для скорочення торговельних відносин", - наголошується в доповіді міністерства економіки.
Відомство посилається також на дослідження дорадчої групи German Economic Team, у якому вплив спричиненого санкціями падіння експорту на німецьку економіку в 2016 році оцінюється у суму від 1,2 до 2,2 мільярда євро ( від 0,03 до 0,05 відсотка ВВП).
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Дослідження мюнхенського інституту Ifo
Ці цифри є значно нижчими, ніж оприлюднені у листопаді дані дослідження мюнхенського інституту Ifo, проведеного на замовлення кількох торгово-промислових палат. На відміну від мінекономіки ФРН, дослідники Ifo дійшли висновку, що санкції проти Росії мають значний вплив на німецьку економіку.
За їхніми даними, скасування санкцій проти РФ та російських контрсанкцій призвело б до збільшення ВВП всього Євросоюзу на 21 мільярд євро (0,12 відсотка). У Німеччині приріст становив би 5,45 мільярда євро (0,16 відсотка).
Санкції проти Росії
Нагадаємо, 10 грудня лідери ЄС продовжили економічні санкції проти Росії ще на пів року - до кінця липня 2021 року. Вони заявили про відсутність прогресу у впровадженні мінських домовленостей, а тому підстав для пом'якшення обмежувальних заходів немає.
Секторальні санкції передбачають заборону на доступ до ринку капіталів Євросоюзу для кількох російських банків і компаній, ембарго на постачання у РФ зброї та товарів подвійного призначення, а також перекриття доступу до технологій і послуг в енергетиці, зокрема у добуванні нафти на глибоководних, арктичних чи шельфових родовищах.
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Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Заборона на в'їзд та замороження активів
У березні 2014 року США та ЄС запровадили санкції щодо російських високопосадовців, депутатів Держдуми та підприємців. Їм заборонили в'їзд, а їхні американські та європейські активи заморозили. До санкційних списків, які в подальшому неодноразово розширювалися, потрапили спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко, депутат Держдуми Леонід Слуцький і радник російського президента Сергій Глазьєв.
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Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Секторальні санкції
16 липня 2014 року США запровадили санкції щодо компаній "Роснефть" і "Новатек", а також "Газпромбанку" і державної корпорації "Внешэкономбанк". Вони не можуть отримувати в США боргове фінансування на термін понад 90 днів. З "Внешэкономбанком" і "Газпромбанком" заборонено проводити транзакції. Згодом до цього списку додали "Банк Москвы", ВТБ, "Россельхозбанк" і Об'єднану суднобудівну корпорацію.
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Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
ЄС пішов за прикладом США
Кілька тижнів потому секторальні санкції щодо Росії запровадив і Євросоюз. Вони поширилися на п'ять найбільших російських банків: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" і ВЭБ, яким був обмежений доступ до ринків капіталу ЄС. Пізніше такі ж обмеження Брюссель запровадив щодо трьох нафтових компаній - "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть" - і трьох оборонних підприємств РФ.
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Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Російська нафтова галузь під санкціями
Санкції щодо російської нафтової галузі запровадили і США, і ЄС, обмеживши роботу своїх компаній в російській Арктиці. Брюссель також заборонив поставки до Росії високотехнологічного обладнання для нафтової галузі у відповідь на дії РФ в Україні.
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Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
ВПК під прицілом
До санкцій в галузі ВПК належать запроваджена Євросоюзом заборона на торгівлю з Росією зброєю і заборона на експорт до неї товарів подвійного призначення для оборонного сектора. США, своєю чергою, запровадили штрафні заходи проти 11 виробників електроніки, яка може бути використана для потреб військової промисловості. Обґрунтування санкцій - війна на Донбасі та анексія Криму.
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Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Санкції щодо спецслужб
У грудні 2016 року США запровадили санкції у зв'язку з можливими кібератаками з боку російських хакерів під час американської президентської виборчої кампанії. Цього разу до "чорного списку" потрапили зовнішня і внутрішня спецслужби країни - Головне розвідувальне управління (ГРУ) і Федеральна служба безпеки (ФСБ).
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Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
США покарали російських олігархів
У квітні 2018 американський мінфін вперше завдав удару по російських приватних компаніях. Він запровадив санкції щодо 24 російських бізнесменів з опублікованої раніше так званої "Кремлівської доповіді". Серед них опинилися такі впливові олігархи, як Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг. Активи їхніх компаній на території США заморожені, а американцям заборонено вести з ними бізнес.
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Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Санкції за отруєння Скрипалів
27 серпня 2018 року набули чинності нові санкції США за застосування Росією хімічної зброї. Ці штрафні заходи включають заборону на продаж Росії озброєнь та іншої оборонної продукції, відмова у доступі до американських товарів і технологій, які особливо важливі з точки зору національної безпеки, а також у наданні кредитів уряду США, кредитних гарантій та іншої фінансової підтримки.
Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров