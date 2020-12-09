Уряд Німеччини: Санкції проти Росії не суттєво вдарили по економіці

Німецький уряд вважає, що запроваджені у 2014 році економічні санкції ЄС проти РФ, які Євросоюз продовжив ще на пів року, не були головною причиною падіння обсягу торгівлі між Німеччиною та Росією. Про це йдеться у доповіді міністерства економіки країни для комітету Бундестагу з економічних питань, повідомляє інформагенція dpa у неділю, 13 грудня. Доповідь є у розпорядженні dpa.

"Вплив економічного розвитку в Росії та пов'язаного з цим скорочення (німецького. - Ред.) експорту на німецьку економіку залишається загалом обмеженими", - зазначається у доповіді.

Міністерство вказує на те, що обсяг торгівлі між Німеччиною та Росією впав ще у 2013 році - до першого запровадження санкцій. Те саме стосується і числа підприємств у Росії за участі німецького капіталу. Щодо прямих інвестицій німецьких компаній, то в 2014 році спостерігалося значне скорочення, однак згодом обсяг дещо відновився. У якості важливих факторів погіршення кон'юнктури в економічних відносинах між країнами у міністерстві називають падіння цін на нафту та структурні слабкості російської економіки.

"Санкції ЄС тим самим сприяють продовженню уже наявного тренду, однак самі вони не є визначальним фактором для скорочення торговельних відносин", - наголошується в доповіді міністерства економіки.

Відомство посилається також на дослідження дорадчої групи German Economic Team, у якому вплив спричиненого санкціями падіння експорту на німецьку економіку в 2016 році оцінюється у суму від 1,2 до 2,2 мільярда євро ( від 0,03 до 0,05 відсотка ВВП).

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Дослідження мюнхенського інституту Ifo

Ці цифри є значно нижчими, ніж оприлюднені у листопаді дані дослідження мюнхенського інституту Ifo, проведеного на замовлення кількох торгово-промислових палат. На відміну від мінекономіки ФРН, дослідники Ifo дійшли висновку, що санкції проти Росії мають значний вплив на німецьку економіку.

За їхніми даними, скасування санкцій проти РФ та російських контрсанкцій призвело б до збільшення ВВП всього Євросоюзу на 21 мільярд євро (0,12 відсотка). У Німеччині приріст становив би 5,45 мільярда євро (0,16 відсотка).

Санкції проти Росії

Нагадаємо, 10 грудня лідери ЄС продовжили економічні санкції проти Росії ще на пів року - до кінця липня 2021 року. Вони заявили про відсутність прогресу у впровадженні мінських домовленостей, а тому підстав для пом'якшення обмежувальних заходів немає.

Секторальні санкції передбачають заборону на доступ до ринку капіталів Євросоюзу для кількох російських банків і компаній, ембарго на постачання у РФ зброї та товарів подвійного призначення, а також перекриття доступу до технологій і послуг в енергетиці, зокрема у добуванні нафти на глибоководних, арктичних чи шельфових родовищах.

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Дивитись відео 07:20 Поділитись Що Анґела Меркель зробила для України за 15 років при владі у Німеччині (20.11.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ld4Z Що Анґела Меркель зробила для України за 15 років при владі у Німеччині (20.11.2020)