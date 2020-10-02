Лідери ЄС погодили подовження санкцій щодо Росії

Лідери Європейського Союзу під час саміту у Брюсселі у четвер, 10 грудня, погодили подовження ще на пів року - до кінця липня 2021 року - запроваджених 2014 року економічних санкцій проти Росії через порушення нею територіальної цілісності України. Про це повідомив речник голови президента Європейської Ради Шарля Мішеля.

Європейські лідери констатували, що не відбулося прогресу в імплементації мінських домовленостей, тому санкції проти Росії підлягають подовженню.

Офіційно щодо продовження санкцій вирішить Рада ЄС, а після опублікування документа в "Офіційному бюлетені" ЄС рішення набуде чинності.

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Секторальні санкції передбачають заборону на доступ до ринку капіталів Євросоюзу для кількох російських банків і компаній, ембарго на постачання у РФ зброї та товарів подвійного призначення, а також перекриття доступу до технологій і послуг в енергетиці, зокрема у добуванні нафти на глибоководних, арктичних чи шельфових родовищах.