 Уряд Німеччини планує надати Lufthansa 10 мільярдів євро - Spiegel | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2020

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Новини

Уряд Німеччини планує надати Lufthansa 10 мільярдів євро - Spiegel

У Німеччині планують підтримати авіакомпанію Lufthansa рекордною сумою у 10 мільярдів євро. Про допомогу просять і дочки компанії у Австрії, Бельгії та Швейцарії.

Літаки авіакомпанії Lufthansa, що припинили польоти через пандемію COVID-19

Літаки авіакомпанії Lufthansa, що припинили польоти через пандемію COVID-19

Через кризу, спричинену пандемією COVID-19, уряд Німеччини планує підтримати авіакомпанію Lufthansa загалом на суму 10 мільярдів євро. Про це у п'ятницю, 1 травня, повідомляє Spiegel з посиланням на учасників відповідних переговорів.

За даними видання, понад п'ять мільярдів євро держава вкладе в авіакомпанію у ролі так званого негласного учасника, який не матиме прав на участь в ухваленні рішень. Однак взамін, пише Spiegel, Берлін вимагає гарантованих дивідендів у розмірі 9 відсотків.

Крім того, держава планує придбати 25,1 відсотка акцій авіакомпанії, що коштуватиме їй близько мільярда євро. Ще 3,5 мільярда надасть державний банк KfW шляхом кредитування. Уряд при цьому виступатиме гарантом платоспроможності у цій угоді.

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Дочки Lufthansa теж просять про фінансову допомогу

Майже одразу після згортання авіаперевезень внаслідок поширення коронавірусу у Lufthansa почали заявляти про багатомільярдні збитки і запевняли, що компанія не зможе витримати кризу без державної допомоги. Тому авіаперевізник негайно розпочав "інтенсивні переговори" з німецьким урядом з цього приводу.

Spiegel також пише, що допомога від Австрії, Бельгії та Швейцарії обговорюється і для місцевих дочок Lufthansa: компаній Austrian Airlines, Brussels Airlines і Swiss. Однак взамін ці країни вимагають від компаній права голосу та можливості накладати вето.

Air France отримає від Франції сім мільярдів

Раніше повідомлялося, що через пов'язану із COVID-19 кризу у галузі авіаперевезень уряд Франції планує надати французькій авіакомпанії Air France фінансову допомогу загальним обсягом у сім мільярдів євро.

Як і у випадку з Lufthansa, лише частину - 3 мільярди євро - держава надасть безпосередньо. Решта суми - це гарантовані урядом банківські позики.

Великобританія не підтримує власні авіакомпанії

Водночас у лондонському аеропорту "Хітроу" повідомили про те, що уряд Великобританії не підтримує авіаційну індустрію на тлі пов'язаної із коронавірусом кризи. "Те, що британський уряд є одним з небагатьох у світі, який не підтримує авіаційний сектор, викликає розчарування", - заявив керівник "Хітроу" Джон Голланд-Кей.

Він зазначив, що британська авіакомпанія Virgin Atlantic Airways вже незабаром може повторити долю іншого британського перевізника Flybe, який припинив свою роботу 4 березня цього року.

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