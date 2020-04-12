Пасажиропотік в аеропортах Німеччини впав на 98 відсотків

Протягом тижня з 30 березня до 5 квітня через німецькі аеропорти пройшли 97 693 пасажири, повідомляє у неділю, 12 квітня, об'єднання німецьких цивільних аеропортів ADV. У порівнянні з тим же періодом 2019 року, коли пасажиропотік перевищив 4,5 мільйона пасажирів, падіння становить рекордні 98 відсотків.

В об'єднанні ADV заявляють у зв'язку з цим про "історичний мінімум", який, втім, може бути перевершений, оскільки Німеччина завершує програму з повернення своїх громадян з-за кордону. За останніми даними з 200 тисяч німців, які перебували за кордоном і потребували повернення додому, до ФРН прибули близьеко 175 тисяч людей.

В об'єднанні наголошують, що німецькі аеропорти знаходяться на порозі фінансової катастрофи через обвалення пасажиропотоку і відсутність доходів. Для того, щоб аеропорти могли залишатися відкритими і надавати послуги населенню, їм необхідна державна підтримка, вважають в ADV.

Як повідомлялось, нинішня пандемія COVID-19 завдає найбільшій німецькій авіакомпанії Lufthansa значно більшої економічної шкоди, ніж раніше очікувалося. Через повсюдні обмеження та простій флоту Lufthansa втрачає "близько мільйона євро"своїх резервів ліквідності щогодини, повідомив топ-менеджмент авіакомпанії. Крім того, 7 квітня Lufthansa оголосила, що через кризу закриває свою дочірню лоукост-компанію Germanwings.