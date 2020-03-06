COVID-19: Lufthansa втрачає близько мільйона євро щогодини

Нинішня пандемія коронавірусу завдає найбільшій німецькій авіакомпанії Lufthansa значно більшої економічної шкоди, ніж раніше очікувалося. Цей факт визнав генеральний директор Lufthansa Карстен Шпор (Carsten Spohr). У поширеному у четвер, 9 квітня, внутрішньому відеозверненні до співробітників гендиректор Lufthansa визнав, що теперішня криза "триватиме значно довше, ніж всі ми уявляли собі ще кілька тижнів тому", цитує інформагенція AFP.

Близько мільйона збитків щогодини

Топ-менеджер вказав зокрема на те, що через повсюдні обмеження та простій флоту Lufthansa втрачає "близько мільйона євро" своїх резервів ліквідності щогодини. "День і ніч. Тиждень за тижнем, і, можливо, місяць за місяцем", - наголосив гендиректор. "Це, без сумніву, найбільший виклик, з яким нам доводилося стикатися в нашій 65-річної історії", - додав керівник Lufthansa.

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Як наслідок Шпор змушений констатувати: "Нам не пережити цю дедалі глибшу економічну кризу без державної підтримки". Співробітникам компанії Шпор повідомив, що Lufthansa веде переговори щодо надання державної допомоги не тільки в Німеччині, але й у Швейцарії, Бельгії та Австрії, де працюють її дочірні компанії - Swiss, Brussels Airlines і Austrian Airlines.

Утім, гендиректор Lufthansa налаштований оптимістично та сподівається, що переговори концерну "в Берні, Берліні, Брюсселі та Відні" призведуть до хороших і позитивних результатів. Крім того, Шпор подякував співробітникам "за добру роботу протягом останніх декількох років". Саме завдяки зусиллям колективу Lufthansa змогла накопичити до початку нинішньої кризи "фінансові резерви обсягом понад чотири мільярди євро", наголосив Шпор.

Водночас він визнав, що частина резервів належала "клієнтам, які вже оплатили рейси, заплановані на найближчі місяці". За словами генерального директора концерну, Lufthansa вже "масово" скоротила витрати, радикально обмеживши кількість рейсів і ухваливши численні заходи щодо скорочення й оптимізації витрат, приміром, завдяки запровадженню короткочасної роботи. Однак попри всі ці заходи, нині авіаперевізнику доводиться обходитися лише невеликою частиною докризового денного доходу.

Нагадаємо, 7 квітня Lufthansa оголосила, що через кризу закриває свою дочірню лоукост-компанію Germanwings і скорочує флот більш ніж на 40 літаків. Крім того, Lufthansa оголосила або запланувала короткострокову роботу для 87 тисяч зі 135 тисяч своїх співробітників по всьому світу.

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