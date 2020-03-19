 British Airways та Lufthansa через коронавірус вирішують щодо тисяч своїх співробітників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

British Airways та Lufthansa через коронавірус вирішують щодо тисяч своїх співробітників

Британська авіакомпанія тимчасово усуває від роботи 36 тисяч співробітників. Німецька Lufthansa переводить десятки тисяч пілотів та бортпровідників на неповний робочий день.

Британський та німецький авіаперевізник запроваджують нові обмеження через пандемію

Британський та німецький авіаперевізник запроваджують нові обмеження через пандемію

Національний перевізник Великобританії British Airways з метою зниження економічних збитків від пандемії коронавірусу тимчасово усуває від роботи 36 тисяч співробітників, серед яких бортпровідники, наземний персонал та інженери. За даними газети The Daily Mail, компанія досягла принципових домовленостей щодо цього з профспілкою Unite. Інші джерела повідомляють, що ідеться про 32 тисячі співробітників. Як запевняють в авіакомпанії, про звільнення не йдеться. Раніше British Airways призупинила всі польоти з другого за розміром аеропорту Лондона - Гатвік.

Lufthansa переводить працівників на неповний робочий день

Між тим німецька авіакомпанія Lufthansa на тлі поширення коронавірусу переводить десятки тисяч своїх співробітників - пілотів, бортпровідників та наземний персонал - на неповний робочий день. За даними видання Business Insider, загалом ідеться про 87 тисяч осіб у Lufthansa та її дочці Germanwings.

Запит у відомство праці щодо переведення двох третин від усіх співробітників авіакомпанії на неповний робочий день стосується періоду від 1 квітня до серпня 2020 року і коштуватиме держбюджету близько 360 мільйонів євро, пише видання. Водночас у Lufthansa ці дані поки що не прокоментували.

Умови переведення співробітників на неповний робочий день визначені урядом Німеччини та схвалені Бундестагом для подолання економічних наслідків коронавірусної кризи. Ідеться про виплати з фондів соціального страхування у випадку безробіття, якщо роботодавець мусить суттєво скоротити робочий час працівників через скрутне економічне становище внаслідок кризи, викликаної пандемією.

Виплати співробітникам залежать від розмірів втрат підприємства і складають близько 60 відсотків від їхнього заробітку. Якщо на утриманні працівника є діти, сума виплат збільшується до 67 відсотків від зарплат.

Дивитись відео 06:12

Коронавірус: закриті кордони і хаос в аеропортах (23.03.2020)

Також за темою

Lufthansa-Maschinen

Lufthansa через коронавірус скорочує 95 відсотків рейсів 19.03.2020

Через пандемію коронавірусу німецька авіакомпанія Lufthansa Group скоротить 95 відсотків рейсів, які планувалося виконати до 19 квітня.

Boeing 737 Max

Авіакомпанії різко скорочують графіки перельотів 16.03.2020

Провідні авіалінії скорочують обсяг авіаперевезень на 70-90 відсотків. У мінекономіки ФРН обговорять ситуацію з авіаперевізниками і профспілками.

Bildergalerie Corona Flugverkehr Lufthansa streicht noch mehr Flüge

Lufthansa скасовує 23 тисячі рейсів через коронавірус 11.03.2020

Через поширення світом коронавірусу на період з 29 березня по 24 квітня група авіакомпаній Lufthansa скасовує тисячі рейсів.

Реклама

Докладно

Коментар: У боротьбі з коронавірусом допоможе лише правда

У боротьбі з коронавірусом допоможе лише правда

Масштаби пандемії COVID-19 є такон аслідком брехливої політики. Боротьбу з вірусом треба вести за допомогою фактів.  

Піжама замість блузи - коронавірус змінює роботу офісних працівників

Чи зникнуть офісні працівники після коронавірусної кризи

Поширення коронавірусу змусило багатьох із нас працювати з дому - і ми можемо звикнути до цього.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  