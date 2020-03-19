British Airways та Lufthansa через коронавірус вирішують щодо тисяч своїх співробітників

Національний перевізник Великобританії British Airways з метою зниження економічних збитків від пандемії коронавірусу тимчасово усуває від роботи 36 тисяч співробітників, серед яких бортпровідники, наземний персонал та інженери. За даними газети The Daily Mail, компанія досягла принципових домовленостей щодо цього з профспілкою Unite. Інші джерела повідомляють, що ідеться про 32 тисячі співробітників. Як запевняють в авіакомпанії, про звільнення не йдеться. Раніше British Airways призупинила всі польоти з другого за розміром аеропорту Лондона - Гатвік.

Lufthansa переводить працівників на неповний робочий день

Між тим німецька авіакомпанія Lufthansa на тлі поширення коронавірусу переводить десятки тисяч своїх співробітників - пілотів, бортпровідників та наземний персонал - на неповний робочий день. За даними видання Business Insider, загалом ідеться про 87 тисяч осіб у Lufthansa та її дочці Germanwings.

Запит у відомство праці щодо переведення двох третин від усіх співробітників авіакомпанії на неповний робочий день стосується періоду від 1 квітня до серпня 2020 року і коштуватиме держбюджету близько 360 мільйонів євро, пише видання. Водночас у Lufthansa ці дані поки що не прокоментували.

Умови переведення співробітників на неповний робочий день визначені урядом Німеччини та схвалені Бундестагом для подолання економічних наслідків коронавірусної кризи. Ідеться про виплати з фондів соціального страхування у випадку безробіття, якщо роботодавець мусить суттєво скоротити робочий час працівників через скрутне економічне становище внаслідок кризи, викликаної пандемією.

Виплати співробітникам залежать від розмірів втрат підприємства і складають близько 60 відсотків від їхнього заробітку. Якщо на утриманні працівника є діти, сума виплат збільшується до 67 відсотків від зарплат.