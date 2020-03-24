ФРН забрала з-за кордону 175 тисяч німців

З близько 200 тисяч німців, які перебували у відпустках за межами Німеччини і не могли повернутись додому через обмежувальні заходи, 175 тисяч уже доставлені до ФРН. Про це в понеділок, 30 березня, написав міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у соцмережі Twitter.

"Тих, хто залишився за кордоном, ми просимо ще потерпіти", - зазначив міністр.

Два тижні тому МЗС Німеччини разом з туристичними агентствами та авіакомпанією Lufthansa розпочало евакуацію німців з країн, з якими через коронавірус припинено регулярне авіасполучення. Для цього зовнішньополітичне відомство зафрахтувало літаки, що вже здійснили 145 спеціальних рейсів, нагадує агенція новин dpa. 17 березня Гайко Маас повідомив, що уряд виділить на евакуацію своїх громадян з інших країн близько 50 мільйонів євро.

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Наразі близько 10 тисяч громадян Німеччини залишаються у Новій Зеландії. Після першого евакуаційного рейсу звідти 28 березня, влада Нової Зеландії відмовила у прийомі наступних літаків з Німеччини до 1 квітня включно.