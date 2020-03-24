 ФРН забрала з-за кордону 175 тисяч німців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2020

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Новини

ФРН забрала з-за кордону 175 тисяч німців

За межами Нміеччини залишаються ще близько 25 тисяч німецьких громадян, які потребують евакуації.

Громадяни ФРН в аеропорту Буенос-Айреса

Німецькі громадяни в аеропорту Буенос-Айреса готуються до відльоту на батьківщину спеціальним рейсом, 23 березня 2020 року

З близько 200 тисяч німців, які перебували у відпустках за межами Німеччини і не могли повернутись додому через обмежувальні заходи, 175 тисяч уже доставлені до ФРН. Про це в понеділок, 30 березня, написав міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у соцмережі Twitter.

"Тих, хто залишився за кордоном, ми просимо ще потерпіти", - зазначив міністр.

Два тижні тому МЗС Німеччини разом з туристичними агентствами та авіакомпанією Lufthansa розпочало евакуацію німців з країн, з якими через коронавірус припинено регулярне авіасполучення. Для цього зовнішньополітичне відомство зафрахтувало літаки, що вже здійснили 145 спеціальних рейсів, нагадує агенція новин dpa. 17 березня Гайко Маас повідомив, що уряд виділить на евакуацію своїх громадян з інших країн близько 50 мільйонів євро.

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Наразі близько 10 тисяч громадян Німеччини залишаються у Новій Зеландії. Після першого евакуаційного рейсу звідти 28 березня, влада Нової Зеландії відмовила у прийомі наступних літаків з Німеччини до 1 квітня включно.

  • Порожня Венеція

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Криза в Італії

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  • Контроль на італійсько-австрійському кордоні

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Італія ізольована

    Австрія запровадила заборону на в'їзд з Італії. Словенія також закрила свій кордон з цією країною, а Албанія заборонила транспортне та авіаційне сполучення з нею. До 3 квітня низка авіакомпаній припинила перельоти з та в Італію. ФРН, Великобританія та Ірландія посилили свої застереження щодо відвідання Італії та закликали своїх громадян залишити цю країну.

  • Круїзний лайнер Costa Smeralda

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Середземноморські круїзи призупинені

    Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки для того, щоб пасажири зійшли на берег.

  • Круїзний лайнер Costa Fortuna

    Туризм: коронавірус і його наслідки

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    Після того, як Таїланд і Малайзія через загрозу коронавірусу відмовили в швартуванні лайнера Costa Fortuna (на фото) з 2000 пасажирів, з яких 64 італійці, він отримав відповідний дозвіл тільки від Сінгапуру. Біля узбережжя Каліфорнїі (США) на карантині стоять 2000 пасажирів та 1100 членів екіпажу лайнера Grand Princess, де зареєстрували 19 випадків зараження коронавірусом. На борту - 49 українців.

  • Купол Рейхстагу зазвичай відкритий для туристів

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Купол Рейхстагу закритий для відвідувачів

    Купол та тераса на даху Рейхстагу в Берліні зачинені для відвідувачів з 10 березня до окремих розпоряджень. Причина - попередження поширення коронавірусу. За даними Бундестагу, який засідає в Рейхстазі, ці зони зазвичай щороку відвідують понад два мільйони людей.

  • Південний Тіроль

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Зимовий спортивний сезон в Італії завершився дочасно

    Усі гірськолижні курорти в Італії закрили 10 березня через кризу, викликану поширенням коронавірусу. Ще раніше усі готелі та підйомники закрили в Південному Тіролі. Саме цей італійський регіон є особливо популярним у туристів-гірськолижників з Німеччини та Східної Європи. Поки що курорти залишаться зачиненими до 3 квітня.

  • Перевірка на кордоні Німеччини з Чехією

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Застереження щодо подорожей та прикордонні контролі

    Через поширення коронавірусу Чехія і Польща посилюють контроль на своїх кордонах з Німеччиною. При цьому вживаються санітарні заходи, як-от вибіркове вимірювання температури. Німецький МЗС застерігає від подорожей у так звані регіони ризику. І навпаки: подорожні з Китаю, Японії, Південної Кореї, Ірану та Італії повинні розраховувати на перевірку під час прибуття до Німеччини.

  • Храм Сенсо-дзі у Токіо

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Азіати очкують величезні збитки

    Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП.

    Автор: Андреас Кірхгофф


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