Уряд Туреччини прагне приєднатися до альянсу БРІКС

За словами представника правлячої партії Туреччини, процес приєднання Анкари до альянсу з Росією, Бразилією, Індією, Китаєм та ПАР, запущений.

Туреччина подала заявку на вступ до БРІКС. Про це у вівторок, 3 вересня, заявив представник правлячої у Туреччині Партії справедливості та розвитку Омер Челік.

"Наш президент неодноразово наголошував, що ми хочемо стати членом БРІКС. Процес запущений", - цитує його агенція AFP. Челік не уточнив, коли було направлено заявку.

За його словами, додаткові деталі повідомлять, коли з'являться результати, передало агентство dpa.

Ердоган: Туреччина не розглядає БРІКС як "альтернативу іншим структурам"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у липні говорив, що член НАТО - Туреччина - не розглядає БРІКС як "альтернативу іншим структурам". Анкара також залишається кандидатом на вступ до ЄС.

У середині серпня посол Азербайджану в Москві Полад Бюльбюльогли повідомляв, що в БРІКС хоче вступити Баку. Пізніше Азербайджан подав офіційну заявку.

Черговий саміт БРІКС відбудеться у жовтні у Казані

Черговий саміт міжнародної організації відбудеться з 22 по 24 жовтня у Казані. БРІКС - неформальна група держав, до якої входять Росія, Бразилія, Індія, Китай та Південно-Африканська Республіка.

Президент ПАР Сиріл Рамапоса 24 серпня 2023 року повідомив, що Аргентина, Іран, Саудівська Аравія, Єгипет, Ефіопія та Об'єднані Арабські Емірати запрошені до вступу у БРІКС як повноправні члени. Пізніше Аргентина відмовилася від приєднання.

Представник МЗС Таїланду Нікондет Пхалангкун 30 травня підтвердив, що на черзі - запланований вступ цієї країни. Про зацікавленість говорила і влада Малайзії, вона вже подала відповідну заявку.

Створення БРІКС ініціювала російська сторона. Перша міністерська зустріч у форматі організації відбулася у кулуарах сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 20 вересня 2006 року.