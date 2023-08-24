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До БРІКС приєднаються ще шість країн

Максим Сидоржевський | Ольга Лебедєва
24 серпня 2023 р.

Саудівська Аравія, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Аргентина, Єгипет і Ефіопія з 2024 року стануть повноправними членами БРІКС.

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БРІКС стане БРІКС плюс з 1 січня 2024 року
БРІКС стане БРІКС плюс з 1 січня 2024 рокуФото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

До групу країн з ринками, що розвиваються - БРІКС - увійде ще шість країн. 1 січня 2024 року повноправними членами організації стануть Саудівська Аравія, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Аргентина, Єгипет і Ефіопія. Таке рішення було ухвалено на саміті БРІКС у Йоганнесбурзі, заявив президент Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса на пресконференції в четвер, 24 серпня.

Розширення БРІКС перебуває в центрі триденного саміту, що проходить у ПАР, яка головує в групі. З прийняттям нових учасників п'ятірка перетвориться на "БРІКС плюс". У майбутньому до групи можуть приєднатися багато інших країн. За словами глави МЗС ПАР Наледі Пандор, близько 40 держав висловили відповідний інтерес, 23 з них заявили про конкретні плани. Серед них - Алжир, Кувейт, Бангладеш, Венесуела і Таїланд. Критерії для прийняття в БРІКС публічно не розголошуються.

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"Це розширення членства є історичним. Розширення також є новою відправною точкою для співпраці в рамках БРІКС. Це додасть нової енергії механізму співпраці в БРІКС і ще більше зміцнить силу для миру і розвитку в усьому світі", - прокоментував рішення про розширення лідер Китаю Сі Цзіньпін, цитує AFP.

Саміт БРІКС у Йоганнесбурзі

Саміт групи БРІКС, до якої наразі входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР, проходить у Йоганнесбурзі з 22 по 24 серпня. На частку країн, що входять в об'єднання, припадає понад 40 відсотків населення планети і близько 26 відсотків світової економіки. За словами організаторів, саміт БРІКС покликаний ініціювати створення більш справедливої системи глобального управління і протистояти економічному домінуванню країн Заходу.

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На засіданнях у ПАР особисто присутні четверо з п'яти лідерів БРІКС - крім Рамафоси, це голова КНР Сі Цзіньпін, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Президент РФ Володимир Путін бере участь у заходах у режимі онлайн, а Росію на саміті представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров. Це пов'язано з тим, що ПАР є учасницею Римського статуту і в разі прибуття Путіна на її територію зобов'язана затримати його за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС), після чого видати в Гаагу.

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