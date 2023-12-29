Аргентина офіційно відмовилася від членства в БРІКС

Новий президент Хав'єр Мілей надіслав листи колегам з Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР, щоб офіційно відхилити їхнє запрошення приєднатися до міждержавного об'єднання.

У листах, надісланих президентам Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської республіки (ПАР), новий президент Аргентини Хав'єр Мілей офіційно відмовився від запрошення приєднатися до міждержавного об'єднання БРІКС. Про це в п'ятницю, 29 грудня, повідомила його адміністрація.

У тексті листів ідеться, що членство Аргентини "не вважають доцільним на цей час". Мілей заявив, що його зовнішня політика "у багатьох аспектах відрізняється від політики попереднього уряду" і що "деякі рішення, ухвалені попередньою адміністрацією, будуть переглянуті", пише аргентинське видання TN.

Водночас Мілей зазначив, що Аргентина "прихильна до інтенсифікації двосторонніх зв'язків, зокрема до збільшення торговельних та інвестиційних потоків".

Аргентина була серед шести країн, які отримали в серпні запрошення вступити в групу БРІКС. Крім неї запросили Єгипет, Ефіопію, Іран, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати.

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