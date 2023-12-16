Президент Аргентини розіграв свою зарплату в Instagram

Новий президент Аргентини Хав'єр Мілей ще два роки тому під час виборів у парламент обіцяв розіграти свою депутатську зарплату. Тепер він розіграв в Instagram 2500 доларів останнього платежу, бо перейшов на нову роботу.

Новий президент Аргентини Хав'єр Мілей під час прямої відеотрансляції в Instagram у п'ятницю, 15 грудня, розіграв останню зарплату, яку отримав як депутат, пише Associated Press.

"Це останній розіграш моєї депутатської зарплати, тому що я тепер знайшов собі іншу роботу", - пожартував президент під час трансляції та продемонстрував свій новий офіс і президентську атрибутику.

Розмір розіграної зарплати склав 2,1 мільйона аргентинських песо - близько 2500 доларів. Переможцем розіграшу стала жінка на ім'я Вероніка Гомес.

Президент закликав аргентинців не піддаватися песимізму

Мілей обіцяв розіграти свою щомісячну зарплату під час парламентської кампанії два роки тому, щоб відмежуватися від "касти" - так він називає політичний клас, який звинувачує в постійній наявності привілеїв.

Під час розіграшу він закликав аргентинців не піддаватися песимізму після радикальних економічних заходів, оголошених його урядом цього тижня. Серед цих кроків, зокрема, девальвація песо на 50 відсотків й істотне скорочення державних витрат. Президент наголосив, що він відданий справі припинення інфляції в країні, яка зараз становить понад 160 відсотків на рік.

Читайте також: Чи врятує Мілей економіку Аргентини за допомогою долара США?

Хав'єр Мілей: У нас немає грошей

53-річний правопопуліст Мілей став президентом Аргентини на виборах 19 листопада. Він склав присягу 10 грудня. На церемонії інавгурації були присутні низка південноамериканських і європейських лідерів, зокрема, президент України Володимир Зеленський.

"Альтернативи програмі жорсткої економії немає, альтернативи шоковій терапії немає. Я ще раз повторюю: у нас немає грошей", - наголосив Мілей під час інавгурації.

Читайте також: Правопопуліст Хав'єр Мілей - новий президент Аргентини: що від нього очікувати?