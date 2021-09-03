Уповноважений уряду ФРН провів у Москві переговори щодо транзиту газу Україною

Уповноважений німецького уряду з питань транзиту газу Україною Ґеорґ Вальдерзее (Georg Waldersee) та російський віце-прем'єр Олександр Новак провели в середу, 8 вересня, в Москві робочу зустріч, на якій обговорили можливість використання українського транзитного маршруту після 2024 року.

У повідомленні на сайті уряду Росії зазначається, що сторони домовилися продовжити відповідні консультації, а також обговорили актуальні питання торговельно-економічних відносин між РФ та ФРН. За словами Новака, Німеччина "була, є і залишиться в майбутньому найважливішим партнером у постачанні російських енергоресурсів до Європи".

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Нагадаємо, що німецький уряд 18 серпня призначив Ґеорґа Вальдерзее уповноваженим з питань транзиту газу Україною. Цим призначенням уряд ФРН виконував зобов'язання за угодою з США щодо врегулювання суперечки навколо російського газопроводу "Північний потік-2".

Наприкінці серпня уповноважений уже провів переговори в Києві з міністром енергетики України Германом Галущенком та головою НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком. Вальдерзее виконував обов'язки уповноваженого уряду ФРН з питань транзиту газу Україною у 2019 році, коли відбувалися переговори щодо продовження контракту про транзит.