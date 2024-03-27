УПЦ МП має повернути державі Успенський собор у Каневі - суд

За рішенням суду, передача Канівською міськрадою в 2003 році УПЦ МП будівлі Успенського собору XII століття була незаконною, тож церква має повернути об'єкт культурної спадщини у власність держави.

Суд зобов'язав Київську митрополію Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) повернути в державну власність об'єкт культурної спадщини національного значення - Успенський (Георгіївський) собор, побудований в Каневі у 1144 році князем Всеволодом Ольговичем. Про це в середу, 27 березня, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Орієнтовна вартість храму часів Київської Русі становить понад 8,5 мільйона гривень. Він перебував у власності УПЦ МП з 2003 року за рішенням виконавчого комітету Канівської міської ради.

"Прокурори у суді довели незаконність передачі будівлі Успенського собору. Адже законодавством встановлено пряму заборону відчуження пам'яток культурної спадщини, які перебувають у державній власності", - зазначили в ОГП.​​​​​​​

Суд визнав незаконними та скасував рішення виконкому Канівської міськради, свідоцтво про право власності на будівлю за УПЦ МП, а також скасував державну реєстрацію речового права на пам'ятку археології.

В УПЦ МП поки публічно не коментували рішення суду.

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