"Укрзалізниця" знову буде продавати квитки через мобільні додаток

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Новий додаток перевізника буде інформувати пасажирів про рейси і дозволить заощадити на комісії. Це вже друга спроба УЗ із застосунками для смартфонів.
Компанія "Укрзалізниця" запустила власний мобільний додаток для купівлі квитків та інформування пасажирів, повідомляють сайти перевізника та міністерства інфраструктури у четвер, 11 серпня. Застосунок доступний для всіх користувачів AppStore та Google Play Market.
"Запуск додатку є частиною нашої стратегії максимальної діджиталізації транспортної сфери, реалізацію якої ми не тільки не зупиняємо, але й прискорюємо в умовах війни. Під час війни вчасне сповіщення про наявність квитків на потяг, зміну графіку руху - це уже не тільки про зручність, але й про безпеку, особливо, коли йдеться про евакуацію людей із зони бойових дій, доставку гуманітарної допомоги чи релокацію бізнесу", - пояснив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Оплатити квитки можна прямо у застосунку за допомогою Apple Pay, Google Pay, або ж можна ввести дані банківської картки та зберегти їх у застосунку для оплат, зазначають у компанії.
Через додаток можна буде повернути квиток, а також отримати актуальну інформацію про рейс та прибуття потяга на колію. Також користувач матиме свій особистий кабінет, де зберігатиметься вся історія поїздок для зручності повторного швидкого замовлення.
Як зазначають в "Укрзалізниці", у їх планах також розробка нового сайту, єдиного порталу бортових послуг, а також розвиток систем онлайн-замовлення залізничних сервісів.
У 2017 році перевізник вже запускав мобільний додаток, який працював до травня 2020 року. Тоді застосунок не був власністю "Укрзалізниці", а належав і підтримувався сторонньою компанію, тому після великого збою від нього відмовились.
Купити залізничні квитки нині так само можна через низку сторонніх мобільних сервісів, наприклад додатки деяких банків.