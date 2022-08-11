"Укрзалізниця" знову буде продавати квитки через мобільні додаток

Компанія "Укрзалізниця" запустила власний мобільний додаток для купівлі квитків та інформування пасажирів, повідомляють сайти перевізника та міністерства інфраструктури у четвер, 11 серпня. Застосунок доступний для всіх користувачів AppStore та Google Play Market.

"Запуск додатку є частиною нашої стратегії максимальної діджиталізації транспортної сфери, реалізацію якої ми не тільки не зупиняємо, але й прискорюємо в умовах війни. Під час війни вчасне сповіщення про наявність квитків на потяг, зміну графіку руху - це уже не тільки про зручність, але й про безпеку, особливо, коли йдеться про евакуацію людей із зони бойових дій, доставку гуманітарної допомоги чи релокацію бізнесу", - пояснив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Оплатити квитки можна прямо у застосунку за допомогою Apple Pay, Google Pay, або ж можна ввести дані банківської картки та зберегти їх у застосунку для оплат, зазначають у компанії.

Через додаток можна буде повернути квиток, а також отримати актуальну інформацію про рейс та прибуття потяга на колію. Також користувач матиме свій особистий кабінет, де зберігатиметься вся історія поїздок для зручності повторного швидкого замовлення.

Як зазначають в "Укрзалізниці", у їх планах також розробка нового сайту, єдиного порталу бортових послуг, а також розвиток систем онлайн-замовлення залізничних сервісів.

У 2017 році перевізник вже запускав мобільний додаток, який працював до травня 2020 року. Тоді застосунок не був власністю "Укрзалізниці", а належав і підтримувався сторонньою компанію, тому після великого збою від нього відмовились.

Купити залізничні квитки нині так само можна через низку сторонніх мобільних сервісів, наприклад додатки деяких банків.