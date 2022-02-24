"Укрзалізниця" евакуювала тисячі людей із Донецької та Луганської областей

Залізничний перевізник "Укрзалізниця" вивіз 7,6 тисяч людей із Донецької та Луганської областей у четвер, 24 лютого. Про це йдеться в повідомленні компанії на Facebook.

За цими даними, з Маріуполя виїхали 1 724 особи, з Лисичанська - 2 534, з Костянтинівки - 1 908. Сотні людей виїхали потягами з Попасної, Бахмуту, Авдіївки та Покровська. Повідомляється, що серед евакуйованих є сотні дітей.

Окрім того, "Укрзалізниця" пропонує додаткові рейси для охочих виїхати з Києва в західному напрямку і оперативно інформує про це на Facebook. Із 23 лютого компанія працює в режимі роботи надзвичайного стану.

Росія напала на Україну

У ніч на 24 лютого російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влада видаватиме зброю всім охочим захищати державу. В Україні оголошено воєнний стан.

Читайте також: Коментар: РФ йде до катастрофи, Україна вистоїть, Заходу має бути соромно

