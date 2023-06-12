Біженець з України виграв 500 тисяч євро в лотерею у Бельгії

Минулого місяця українець придбав на заправці білет бельгійської національної лотереї за 5 євро, а зміг виграти 500 тисяч. Кажуть, що частину свого виграшу щасливець планує вкласти в відбудову України.

Український біженець виграв у Бельгії в лотерею 500 000 євро. Як повідомила в понеділок, 12 червня, Бельгійська національна лотерея, шукач притулку з України купив минулого місяця лотерейний білет за 5 євро на заправці, тобто це означає, що його виграш у сто тисяч разів перевищив вкладені кошти. Переможець, чия особа традиційно Бельгійською нацлотереєю не розголошується, має вік від 18 до 24 років і проживає в Брюсселі протягом останніх 12 місяців.

Читайте також: У США гравець виграв у лотереї понад мільярд доларів

"У нього змішані почуття (щодо виграшу. - Ред.). Це складний період, щоб радіти, (на тлі того. - Ред.) що відбувається в його рідній країні", - пояснила Жоке Вермуре, речниця Бельгійської національної лотереї, натякаючи на руйнівну війну Росії проти України, цитує Reuters. Вермуре додала, що переможець спочатку хоче влаштувати вечірку на ці гроші, щоб подякувати всім, хто допоміг йому інтегруватися в Бельгії, а потім він волів би зробити щось для своїх співвітчизників і для відбудови України.

Читайте також: У США зірвали рекордний джек-пот у 1,5 мільярда доларів

Вона також розповіла, що хоча цей чоловік почуває себе щасливим у Бельгії і знайшов роботу, однак він мріє повернутися в Україну, щойно закінчиться війна.

Читайте також: Анонімний щасливець у США отримає рекордні 877 мільйонів доларів виграшу в лотерею

Виграш у лотерею в Бельгії не підлягає оподаткуванню. Минулого року 165 людей з маленького бельгійського села виграли 142 897 164 євро, нагадує Reuters.