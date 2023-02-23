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Біля кордону з Чернігівською областю зафіксований рух колон російської військової техніки без знаків розпізнаванняФото: Konstantin Mihalchevskiy/SNA/imago images
КонфліктиУкраїна

Українські військові зафіксували рух колон РФ на півночі

Степан Смишляєв
1 год. тому

Розвідка зафіксувала рух російських колон на кордонах з Чернігівщиною. РФ готує провокацію до річниці вторгнення в України, стверджує ОК "Північ".

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У районі кордону Росії із Чернігівською областю зафіксований рух колон військової техніки без знаків розпізнавання, повідомляє у четвер, 23 лютого, Оперативне командування "Північ" з посиланням на дані розвідки.

За інформацією української сторони, російські військові одягнені у піксель, схожий на форму Збройних сил України. У ЗСУ розцінюють це як підготовку РФ до провокації.

"Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу, скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності", - йдеться у повідомленні. Натомість у ОК "Північ" стверджують, що "сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і, на відміну від військ противника, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібного на меті".

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Українські військові зафіксували рух колон РФ на півночі

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