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Школи забезпечені понад 12 тисячами генераторів - Шмигаль

Анастасія Шепелева
28 червня 2024 р.

Українські заклади освіти мають понад 12 тисяч генераторів для забезпечення навчального процесу, запевнив Шмигаль. Очно працюють понад 7,3 тисячі шкіл.

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Генератор на вулиці в Києві
Генератор на вулиці в КиєвіФото: Danylo Antoniuk/AA/picture alliance

В українських закладах освіти наразі є понад 12 тисяч генераторів, приблизно половина шкіл могли забезпечити освітній процес завдяки альтернативним джерелам живлення в кінці навчального року. Про це у четвер, 27 червня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками наради з головами ОВА щодо підготовки до нового навчального року.

Він також доручив керівникам областей обстежити освітні заклади на предмет їхньої готовності до наступного опалювального сезону.

За даними міносвіти, у 2024 році очно працюють понад 7,3 тисячі шкіл (58 відсотків), де навчається понад 1,7 мільйона учнів. Ще 2,4 тисячі (19 відсотків) шкіл працюють дистанційно та 2,8 тисячі (22 відсотків) - змішано.

Кабінетом міністром цього року передбачено виділення 2,5 мільярда гривень на облаштування безпечних умов у школах, уже розподілено кошти на 50 проєктів. Загалом укриттями забезпечено 10,5 тисячі шкіл. У понад 5 тисячах є умови для організації навчання в сховищах, додав Шмигаль. Також мільярд гривень цьогоріч виділять на придбання шкільних автобусів.

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