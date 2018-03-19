Українські паралімпійці здобули ще дві золоті медалі на Паралімпіаді

На Паралімпійських іграх у Токіо в п'ятницю, 3 вересня, український плавець Максим Крипак здобув уже п'яту золоту медаль - у запливі вільним стилем на 200 метрів у категорії SM10. При цьому спортсмен встановив світовий рекорд.

Тим часом Сергій Ємельянов завоював золото у веслуванні на байдарці-одиночці класу KL3 на 200 метрів. Ємельянов подолав дистанцію 200 метрів за 40,355 секунди. При цьому він випередив срібного медаліста - росіянина Леоніда Крилова - на 0,109 секунди.

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У свою чергу, український плавець Андрій Трусов здобув срібну медаль у запливі на 50 метрів батерфляєм у класі S7, а Денис Дубров - бронзову медаль у запливі на 100 метрів батерфляєм у класі S8.

Уже третю медаль у Токіо завоював велосипедист Єгор Дементьєв. На велошосе у класі С4-5 він здобув срібну медаль. Також срібні нагороди здобули українські легкоатлети Микола Жабняк (у метанні диска у класі F37) та Людмила Даниліна (в бігу на 1500 метрів у класі Т20). А веслувальник Микола Синюк завоював "срібло" на байдарці-одиночці на 200 метрів у класі KL2.

Параолімпійські ігри в Токіо відбуваються з 24 серпня по 9 вересня. У загальному медальному заліку українська збірна посідає зараз п'яте місце.