 Українські паралімпійці знову здобули золоті медалі в Токіо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2021

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Новини

Українські паралімпійці знову здобули золоті медалі в Токіо

У скарбничці української збірної вже 33 нагороди - 8 золотих, 16 срібних і 9 бронзових. Крім того, українець Максим Крипак вставновив новий паралімпійський рекорд.

Паралімпіада-2020

Скарбничка Національної паралімпійської збірної України на Паралімпіаді-2020 поповнилася ще п'ятьма золотими медалями. Про це в суботу, 28 серпня, повідомило міністерство молоді й спорту України на своїй Facebook-сторінці.

Цього разу золоті медалі для України зуміли вибороти плавці та плавчині. Повідомляється, що українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула "золото" на Паралімпійських іграх у Токіо, подолавши дистанцію 100 метрів брасом з найкращим результатом - 1:40.59 хв. "Загалом, це була третя медаль для Мерешко, адже на старті Паралімпіади вона виграла "золото" на дистанції 50 метрів вільним стилем, після чого здобула "срібло" на дистанції 200 метрів комплексним стилем", - йдеться у повідомленні.

Також цього дня українець Євгеній Богодайко переміг у запливі на дистанції 100 метрів брасом, а Максим Крипак показав найкращий результат на дистанції 100 метрів вільним стилем, встановивши при цьому новий світовий паралімпійський рекорд.

Читайте також: Мар'яна Шевчук здобула для України друге золото на Паралімпіаді

Інший український плавець Михайло Сербін переміг на 100-метрівці на спині, а срібним призером на цій дистанції став інший член української паралімпійської команди Віктор Смирнов. Ще одне "золото" для української паралімпійської збірної виборов Денис Дубров на дистанції 200 метрів комплексним плаванням.

А дзюдоїстка Ірина Гусєва зуміла вибороти срібло в ваговій категорії до 63 кілограмів, поступившись азербайджанці Ханім Хусейновій.

Тож,  тепер паралімпійська збірна України налічує у своєму активі вже 33 нагороди - 8 золотих, 16 срібних і 9 бронзових.

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Рецепт успіху українських паралімпійців (19.03.2018)

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Українська плавчиня Єлизавета Мерешко виграла другу медаль на Паралімпіаді

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Паралімпійські ігри в Токіо відбудуться без глядачів

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Українці вибороли ще чотири медалі на Паралімпіаді

Українець Владислав Білий завоював на Паралімпійських іграх у Токіо срібну медаль у метанні спису серед чоловіків. Ще три українські спортсмени здобули бронзові медалі.  

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