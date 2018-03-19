Українські паралімпійці знову здобули золоті медалі в Токіо

Скарбничка Національної паралімпійської збірної України на Паралімпіаді-2020 поповнилася ще п'ятьма золотими медалями. Про це в суботу, 28 серпня, повідомило міністерство молоді й спорту України на своїй Facebook-сторінці.

Цього разу золоті медалі для України зуміли вибороти плавці та плавчині. Повідомляється, що українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула "золото" на Паралімпійських іграх у Токіо, подолавши дистанцію 100 метрів брасом з найкращим результатом - 1:40.59 хв. "Загалом, це була третя медаль для Мерешко, адже на старті Паралімпіади вона виграла "золото" на дистанції 50 метрів вільним стилем, після чого здобула "срібло" на дистанції 200 метрів комплексним стилем", - йдеться у повідомленні.

Також цього дня українець Євгеній Богодайко переміг у запливі на дистанції 100 метрів брасом, а Максим Крипак показав найкращий результат на дистанції 100 метрів вільним стилем, встановивши при цьому новий світовий паралімпійський рекорд.

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Інший український плавець Михайло Сербін переміг на 100-метрівці на спині, а срібним призером на цій дистанції став інший член української паралімпійської команди Віктор Смирнов. Ще одне "золото" для української паралімпійської збірної виборов Денис Дубров на дистанції 200 метрів комплексним плаванням.

А дзюдоїстка Ірина Гусєва зуміла вибороти срібло в ваговій категорії до 63 кілограмів, поступившись азербайджанці Ханім Хусейновій.

Тож, тепер паралімпійська збірна України налічує у своєму активі вже 33 нагороди - 8 золотих, 16 срібних і 9 бронзових.