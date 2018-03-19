Українські паралімпійці знову здобули золоті медалі в Токіо

У скарбничці української збірної вже 33 нагороди - 8 золотих, 16 срібних і 9 бронзових. Крім того, українець Максим Крипак вставновив новий паралімпійський рекорд.
Скарбничка Національної паралімпійської збірної України на Паралімпіаді-2020 поповнилася ще п'ятьма золотими медалями. Про це в суботу, 28 серпня, повідомило міністерство молоді й спорту України на своїй Facebook-сторінці.
Цього разу золоті медалі для України зуміли вибороти плавці та плавчині. Повідомляється, що українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула "золото" на Паралімпійських іграх у Токіо, подолавши дистанцію 100 метрів брасом з найкращим результатом - 1:40.59 хв. "Загалом, це була третя медаль для Мерешко, адже на старті Паралімпіади вона виграла "золото" на дистанції 50 метрів вільним стилем, після чого здобула "срібло" на дистанції 200 метрів комплексним стилем", - йдеться у повідомленні.
Також цього дня українець Євгеній Богодайко переміг у запливі на дистанції 100 метрів брасом, а Максим Крипак показав найкращий результат на дистанції 100 метрів вільним стилем, встановивши при цьому новий світовий паралімпійський рекорд.
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Інший український плавець Михайло Сербін переміг на 100-метрівці на спині, а срібним призером на цій дистанції став інший член української паралімпійської команди Віктор Смирнов. Ще одне "золото" для української паралімпійської збірної виборов Денис Дубров на дистанції 200 метрів комплексним плаванням.
А дзюдоїстка Ірина Гусєва зуміла вибороти срібло в ваговій категорії до 63 кілограмів, поступившись азербайджанці Ханім Хусейновій.
Тож, тепер паралімпійська збірна України налічує у своєму активі вже 33 нагороди - 8 золотих, 16 срібних і 9 бронзових.
Українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула срібну медаль на Паралімпійських іграх у Токіо. Для спортсменки це вже друга медаль - 25 серпня вона здобула на Паралімпіаді золото.
Паралімпійські ігри, які розпочнуться в японській столиці 24 серпня, відбудуться, як і Олімпіада, без глядачів.