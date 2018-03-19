Українська плавчиня Єлизавета Мерешко виграла другу медаль на Паралімпіаді

Українська плавчиня Єлизавета Мерешко у четвер, 26 серпня, у запливі на 200 метрів комплексом у класі SМ6 здобула срібну медаль на Паралімпійських іграх у Токіо.

Єлизавета Мерешко подолала дистанцію за 2.58.04 хвилини. Перше місце посіла британка Мейза Самерс-Ньютон (2.56.68 хвилини), а третє - німкеня Верена Шотт (Verena Schott), яка проплила цю дистанцію за 2.59.09 хвилини.

Нагадаємо, що напередодні плавчиня Єлизавета Мерешко здобула золоту медаль у запливі на 50 метрів вільним стилем, продемонструвавши при цьому накращий результат в історії Паралімпіад.

Параолімпійські ігри в Токіо відбуваються з 24 серпня по 9 вересня. У загальному медальному заліку українська збірна посідає зараз п'яте місце.