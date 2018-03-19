Українські спортсмени здобули перші медалі на Паралімпійських іграх

На Паралімпійських іграх у Токіо українська збірна здобула вже вісім медалей - золоту, п'ять срібних та дві бронзових. Перше золото Україні принесла плавчиня Єлизавета Мерешко, яка встановила рекорд Паралімпійських ігор.
Українська плавчиня Єлизавета Мерешко в середу, 25 серпня, у запливі на 50 метрів вільним стилем здобула для української збірної першу золоту медаль на Паралімпійських іграх у Токіо.
Мерешко пропливла дистанцію за 33.11 секунди, показавши накращий результат в історії Паралімпіад. Вона лише на чотири тисячних випередила американку Елізабет Маркс. У тому ж запливі бронзову медаль здобула українка Анна Гонтар.
А загалом першу для України медаль на Паралімпійських іграх здобула фехтувальниця Євгенія Бреус. У півфіналі вона програла грузинській спортсменці Ніно Тбілашвілі та не змогла поборотися за золоту медаль у фехтуванні шаблею, проте в матчі за бронзу 38-річна спортсменка з Харківської області перемогла угорську фехтувальницю Єву Андреа Гаймасі з рахунком 15:10.
У свою чергу, фехтувальник Артем Манько приніс українській збірній срібну медаль, поступившись в фіналі китайцеві Лі Хао з рахунком 12:15.
Також срібну медаль здобула фехтувальниця Олена Федота, яка в фіналі програла китаянці Тан Шумей - 7:15.
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Український плавець Антон Коль також виграв срібну медаль. У фінальному запливі на 100 метрів на спині він програв ізраїльтянину Іяду Шалабі, прийшовши до фінішу менше ніж на 0,3 секунди пізніше.
Ще два срібла принесли Україні Максим Крипак у запливі на 50 метрів вільним стилем та Олексій Вірченко у запливі батерфляєм на 100 метрів.
Параолімпійські ігри в Токіо відбуваються з 24 серпня по 9 вересня. У загальному медальному заліку українська збірна посідає зараз п'яте місце.