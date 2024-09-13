Митці повинні мати змогу вільно їздити за кордон - міністр

Кожен митець повинен мати змогу безперешкодно і на основі прозорих правил здійснювати свої закордонні поїздки, вважає міністр культури Микола Точицький.

Українські митці повинні мати змогу безперешкодно здійснювати поїздки за кордон з метою популяризації України, вважає нещодавно призначений міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

"Завдання міністерства - створити умови для того, щоб кожен митець міг спокійно, безперешкодно, на основі прозорих правил здійснювати свої поїздки (за кордон. - Ред.)", - зазначив міністр у п'ятницю, 13 вересня, у кулуарах форуму "Україна відкрита світу", цитує агенція "Укрінформ".

За його словами, західні партнери готові допомагати у фінансуванні таких поїздок українських культурних діячів. "Нам потрібно навчитися правильно формувати стратегію, що ми хочемо від тієї чи іншої поїздки, яким чином цього можна досягти, і яким чином переконати західних колег, що фінансування має бути саме на це", - наголосив міністр.

Наразі виїзд з України чоловіків мобілізаційного віку від 18 до 60 року заборонено через воєнний стан, що діє у зв'язку звійною Росії проти України. Утім, існують певні винятки з цієї заборони. Зокрема, відвідувати інші країни для благодійного збору коштів або представлення України на міжнародній арені мають право діячі культури. Щоб отримати дозвіл на такий виїзд, артистам потрібно мати запит на виїзд та запрошення від організатора заходу. На підставі цих документів міністерство культури видає дозвіл перетнути кордон.