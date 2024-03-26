Українські авто в Німеччині: пільги ще на пів року?

Уряд Німеччини просить уряди федеральних земель подовжити на пів року перехідні положення, які дозволяють українським біженцям не отримувати німецькі номерні знаки на свої автомобілі.

Федеральне міністерство цифровізації і транспорту Німеччини звернулося до колег з профільних міністерств у федеральних землях з проханням на шість місяців подовжити пільги для українських водіїв. Йдеться про звільнення українських біженців від необхідності отримувати німецькі номерні знаки на їхні автомобілі, ввезені з України. Українцям, які отримали у Німеччині прихисток від війни, дозволили тимчасово не перереєстровувати свої авто. Однак дія відповідного перехідного положення спливає 1 квітня. В німецькому уряді пропонують подовжити його до кінця вересня.

"Міністерство запропонувало протягом цього періоду (шість місяців. - Ред.), остаточно з'ясувати із землями всі відкриті процедурні питання, пов'язані з реєстрацією українських транспортних засобів", - зазначила речниця федерального міністерства транспорту у відповідь на запит DW.

Не встигли вчасно знайти рішення

Облік транспортних засобів у Німеччині - сфера відповідальності федеральних земель. Однак земельні транспортні відомства раніше звернулися до профільного федерального міністерства з проханням до 1 квітня підготувати рекомендації, на які можна було б орієнтуватися в деяких особливих випадках, які створюють труднощі з реєстрацією українських автомобілів у Німеччині. Йдеться, зокрема, про випадки, коли українці приїхали до Німеччини на чужому автомобілі й не можуть довести право розпоряджатися ним. Або ж на дуже старому авто, яке не може пройти німецький техогляд.

Ще на початку березня міністерство транспорту федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія повідомило у відповідь на запит DW, що пільги для українських водіїв щодо необхідності після року перебування авто ставити їх на облік, не подовжуватимуться після першого квітня, а землі лише очікують на роз'яснення з Берліну щодо вищевказаних випадків. Однак своєчасно підготувати відповідні рекомендації, очевидно, не вдалося і тепер федеральне міністерство попросило землі про відтермінування на пів року.

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"Землі сигналізують готовність". Бранденбург підтверджує

Чи подовжувати пільги для українських авто на прохання федерального мінтрансу вирішуватиме кожна земля окремо. "Земля Бранденбург виконає це прохання", - повідомили DW у пресслужбі міністерства транспорту цієї федеральної землі, підтвердивши нещодавно оприлюднену в німецьких ЗМІ інформацію.

Офіційної інформації від інших земельних відомств поки що немає, однак у Берліні розраховують, що прикладу Бранденбурга слідуватимуть й інші землі. "З боку земель ми отримали сигнали про готовність виконати наше прохання", - повідомила DW речниця федерального міністерства транспорту.