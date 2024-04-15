Розвідка очікує на посилення наступу військ РФ - Зеленський

Служба зовнішньої розвідки та Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України очікують на спробу російської армії посилити наступальні дії на фронті. Про це у понеділок, 15 квітня, у своєму відеозверненні, зокрема і за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Дві важливі доповіді розвідок - керівника Служби зовнішньої розвідки (Олега. - Ред.) Іващенка та керівника ГУР (Кирила.- Ред.) Буданова - щодо російських дій навесні та влітку. Того, до чого ми повинні бути готовими - у всіх форматах можливих ворожих дій. Очевидно, що божевілля в Кремлі досі сильне, окупант спробує посилити штурмові дії, наступальні дії. Будемо відповідати", - зазначив він.

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Зеленський: "Шахеди" в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу

За словами Зеленського, у понеділок він також провів наради щодо роботи з партнерами найближчими тижнями. Першим її пріоритетом стануть протиповітряна оборона та зброя для Сил оборони на передовій, а також "консолідація партнерів, єдність світу".

У відеозверненні він вказав на"єдність у захисті від терору" та "достатню політичну волю", яка допомогла Ізраїлю разом зі США, Великобританією, Францією та Йорданією ефективно відбити ракетно-дроновий удар Ірану.

"Разом вони не допустили, щоб терор узяв гору. І разом працюють - із багатьма іншими, - щоб не було й подальшої ескалації. Ізраїль не є членом НАТО, і не треба було нічого такого, як активація 5-ї статті. І ніхто не виявився втягнутим у війну. Вони просто допомогли захистити життя. "Шахеди" в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу. Балістика всюди б'є однаково, якщо її не збити", - додав Зеленський.

За його словами, "небо Європи могло б уже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само й Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів і ракет". Саме тому, наголосив Зеленський, він разом з командою буде говорити з партнерами про таку ж єдність задля стовідсоткового збиття ракет та дронів, якими війська РФ б'ють по Україні.

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