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Розвідка очікує на посилення наступу військ РФ - Зеленський

Дмитро Шварц
15 квітня 2024 р.

Служба зовнішньої розвідки та Головне управління розвідки міністерства оборони України очікують на спробу російської армії посилити наступальні дії на фронті, заявив президент України Володимир Зеленський.

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Українські солдати біля Бахмута, березень 2024 року
Українські солдати біля Бахмута, березень 2024 рокуФото: Jose Colon/Anadolu/picture alliance

Служба зовнішньої розвідки та Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України очікують на спробу російської армії посилити наступальні дії на фронті. Про це у понеділок, 15 квітня, у своєму відеозверненні, зокрема і за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Дві важливі доповіді розвідок - керівника Служби зовнішньої розвідки (Олега. - Ред.) Іващенка та керівника ГУР (Кирила.- Ред.) Буданова - щодо російських дій навесні та влітку. Того, до чого ми повинні бути готовими - у всіх форматах можливих ворожих дій. Очевидно, що божевілля в Кремлі досі сильне, окупант спробує посилити штурмові дії, наступальні дії. Будемо відповідати", - зазначив він.

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Зеленський: "Шахеди" в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу

За словами Зеленського, у понеділок він також провів наради щодо роботи з партнерами найближчими тижнями. Першим її пріоритетом стануть протиповітряна оборона та зброя для Сил оборони на передовій,  а також "консолідація партнерів, єдність світу".

У відеозверненні він вказав на"єдність у захисті від терору" та "достатню політичну волю", яка допомогла Ізраїлю разом зі США, Великобританією, Францією та Йорданією ефективно відбити ракетно-дроновий удар Ірану.

"Разом вони не допустили, щоб терор узяв гору. І разом працюють - із багатьма іншими, - щоб не було й подальшої ескалації. Ізраїль не є членом НАТО, і не треба було нічого такого, як активація 5-ї статті. І ніхто не виявився втягнутим у війну. Вони просто допомогли захистити життя. "Шахеди" в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу. Балістика всюди б'є однаково, якщо її не збити", - додав Зеленський.

За його словами, "небо Європи могло б уже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само й Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів і ракет". Саме тому, наголосив Зеленський, він разом з командою буде говорити з партнерами про таку ж єдність задля стовідсоткового збиття ракет та дронів, якими війська РФ б'ють по Україні.

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