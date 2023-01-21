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Через війну українці менше ностальгують за радянським минулимФото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance
СуспільствоУкраїна

Українці менше шкодують за розпадом СРСР - опитування

Валерій Сааков
20 хв. тому

В Україні зросла кількість тих, хто позитивно оцінює розпад Радянського Союзу, - такої думки дотримується більшість опитаних українців. До війни ностальгії за радянським минулим було більше, кажуть соціологи.

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Наприкінці 2022 року переважна більшість українців позитивно ставилися до розпаду Радянського Союзу. Про це свідчать оприлюднені в суботу, 21 січня, результати соціологічного опитування, проведеного з 13 по 21 грудня 2022 року Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми MATRA.

Згідно з даними соціологів, 73 відсотки опитаних українців у всіх регіонах позитивно розцінюють розпад Радянського Союзу. Водночас близько 12 відсотків респондентів розглядають цю історичну подію негативно, а ще 15 відсотків не визначилися зі своїм ставленням. Як свідчать результати опитування, найнижчий рівень туги за радянським минулим спостерігався в західних регіонах України - понад 92 відсотки учасників опитування позитивно поставилися до завершення радянської епохи.

Так само переважна більшість респондентів у Центрі та на Сході країни теж схвально відгукнулися про розпад СРСР - 71 та 65 відсотків відповідно. Найнижчий показник такого ставлення спостерігається на Півдні - 48 відсотків опитаних, констатували соціологи. Водночас на Півдні та Сході України порівняно більше тих, хто негативно оцінює розпад СРСР (майже 23 та 20 відсотків відповідно). Крім того, на Півдні значна кількість громадян - майже 29 відсотків - не мають однозначної думки щодо цього, йдеться в дослідженні.

Значні зміни протягом двох років

Як констатували автори дослідження, ще 2020 року число українців, які схвально оцінювали розпад СРСР, було значно нижчим. Приміром, тоді "тужили" за СРСР близько 32 відсотків опитаних, а позитивно оцінювали його розпад 49 відсотків, зазначають автори дослідження. Так само, 2020 року в Південному та Східному регіонах негативна оцінка розпаду СРСР переважала.

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Причину змін в ставленні до радянського минулого автори дослідження вбачають у розпочатій у лютому 2022 року повномасштабній війні РФ проти України. "Після початку повномасштабної війни ситуація змінилася. (...) назагал російські ракети послабили сум за Радянським Союзом", - зазначають дослідники громадської думки.

Водночас в питанні оцінки розпаду СРСР спостерігалася різниця між групами респондентів з різною мовою повсякденного спілкування й різним матеріальним станом. Приміром, серед тих, хто у повсякденному житті говорить російською, також домінує позитивна оцінка розпаду СРСР, але серед них майже на 20 відсотків більше тих, хто сумує за Радянським Союзом, аніж серед україномовних респондентів. Такою ж є тенденція щодо людей з нижчим матеріальним статусом у порівнянні з більш забезпеченими респондентами, констатують соціологи.

Більшість українців схвалюють засудження СРСР як тоталітарного режиму

Окрім того, близько 73 відсотки українців схвалюють державне рішення про засудження СРСР як комуністичного тоталітарного режиму, що здійснював політику державного терору. Така думка домінує в усіх регіонах, зазначають соціологи. Респондентів, які в тій чи іншій мірі негативно ставляться до цього - не більше 14 відсотків (близько 14 відсотків на Півдні та 12 відсотків на Сході України).

Під час дослідження було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Луганської та Донецької областей, а також АР Крим. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 відсотка, запевняють автори дослідження.

Чи розпрощалася Україна з радянським минулим

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