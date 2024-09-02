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Україна в топ-10 на Паралімпіаді після п'яти днів змагань

Дмитро Шварц
2 вересня 2024 р.

Збірна України після п'яти днів літніх Паралімпійських ігор у Парижі здобула 33 медалі: 5 "золотих", 12 "срібних" та 16 "бронзових".

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Українська паралімпійська збірна на церемонії відкриття 28 серпня
В активі України - вже 27 медалей паризької ПаралімпіадиФото: Mauro Ujetto/NurPhoto/picture alliance

Збірна України після п'яти днів літніх Паралімпійських ігор у Парижі здобула 33 медалі та посідає 10-те місце у загальному заліку. Станом на понеділок, 2 вересня, українські паралімпійці вибороли 5 "золотих", 12 "срібних" та 16 "бронзових" медалей.

2 вересня у фінальному запливі на 50 метрів на спині Денис Остапченко виграв "золоту" медаль, а Сергій Паламарчук здобув "бронзову". Крім цього, Андрій Трусов виборов срібну нагороду у плаванні на 400 метрів вільним стилем.

Ще одне "золото" для України цього дня здобув Ігор Цвєтов у бігу на 100 метрів. У плаванні на 50 метрів вільним стилем серед спортсменів із порушенням зору українці Ілля Яременко та Олексій Вірченко здобули відповідно "срібну" та "бронзові" медалі.

У неділю, 1 вересня, українці завоювали вісім медалей, дві з яких - "золоті". Так, Оксана Зубковська була першою у стрибку в довжину, а Михайло Сербін здобув "золото" в пара плаванні на дистанції 100 метрів на спині. Роман Полянський здобув "срібло" у пара веслуванні. 

Ще п'ять "бронзових" медалей Паралімпіади 1 вересня здобули Артем Колінько (індивідуальні змагання у бочі), Євгеній Богодайко (пара плавання на дистанції 100 метрів брасом), Данило Семенихін (пара плавання на дистанції 100 метрів брасом), Анна Гонтар ( пара плавання на дистанції 100 метрів брасом) та Данило Чуфаров (пара плавання на дистанції 100 метрів на спині).

Нагадаємо, що Паралімпійські ігри у Парижі відкрилися минулого тижня. Під час перших трьох днів змагань збірна України була третьою за загальною кількістю нагород.

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