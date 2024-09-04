Україна скоротила держборг на $9 млрд після реструктуризації

Україна завершила операції з реструктуризації боргу і проведення розрахунків за 13-ма серіями державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій, випущених "Укравтодором", внаслідок чого державний та гарантований державою борг України скорочено на близько дев'яти мільярдів доларів.

"Процес реструктуризації включав обмін 13 серій державних єврооблігацій і однієї серії гарантованих державою єврооблігацій "Укравтодору" на суму близько 20,5 млрд доларів США (приблизно 24 млрд доларів США з урахуванням капіталізованих відсотків) на вісім нових серій єврооблігацій з номінальною вартістю 15,2 млрд доларів США", - повідомляє міністерство фінансів у середу, 4 вересня.

Одне з найбільших списань боргу

Як додали в міністерстві, боргові виплати зменшуються на 93 відсотки, що призведе до економії 11,4 мільярда доларів протягом наступних трьох років. Окрім цього, витрати на обслуговування і погашення боргу до 2033 року зменшаться на 77 відсотків, що дозволить заощадити загалом 22,8 мільярда доларів.

"Це одне з найбільших списань боргу у нещодавніх реструктуризаціях суверенного боргу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в липні Україна досягла принципової домовленості з власниками єврооблігацій щодо реструктуризації цих боргових цінних паперів - євробондів - випущених на міжнародних ринках капіталу на 23,4 мільярда доларів.

Щодо кредиторів України, то вони мали отримати взамін нові єврооблігації. Як передбачають досягнуті домовленості, планується емісія чотирьох серій облігацій А з погашенням у 2029, 2034, 2035 і 2036 роках та чотирьох серій облігацій B з погашенням у 2030, 2034, 2035 і 2036 роках.