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Україна проситиме кошти на "Зелений план Маршалла"

Валерій Сааков
50 хв. тому

Київ на зустрічі в Лондоні домагатиметься виділення коштів зокрема на розвиток екологічно чистої металургії. Це має стати складовою "Зеленого плану Маршалла", пояснили в ОПУ.

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Попри війну в Україні виношують плани розвитку "зеленої металургії"
Попри війну в Україні виношують плани розвитку "зеленої металургії"Фото: Sasha Gusov/Axiom Photographic/Design Pics/picture alliance

Україна на конференції в Лондоні домагатиметься виділення 40 мільярдів доларів у рамках так званого "Зеленого плану Маршалла" для відбудови зруйнованої внаслідок війни економіки й, зокрема, для розвитку екологічно чистої металургії, заявив заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма в коментарі інформагентству Reuters, оприлюдненому в матеріалі за понеділок, 19 червня.

"Якщо необхідна перебудова, то логічно проводити її з використанням сучасних "зелених" технологій. Згідно з нашим баченням, вона полягає в тому, щоб налагодити в Україні виробництво екологічно чистої сталі в обсязі 50 мільйонів тонн", - сказав Шурма.

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За словами Шурми, багато пошкоджених металургійних заводів країни були побудовані в місцях, що відповідали їхній орієнтації на вугілля як головне джерело енергії, але тепер вони можуть будуватися ближче до родовищ залізної руди і якомога далі від Донбасу.

Як зазначає Reuters, це дало б змогу Україні постачати сталь, вироблену з мінімальною шкодою для екології, за найнижчими цінами у світі та надало б підтримку зусиллям Європи щодо зменшення викидів вуглецю.

Конференція щодо України в Лондоні

Політики та фінансисти 21-22 червня проведуть у Лондоні зустріч під головуванням України та Великобританії, під час якої обговорять короткострокові питання фінансування та довгострокові плани з відбудови України. 40 мільярдів доларів, про які згадав Шурма, мають стати лише першою частиною "Зеленого плану Маршалла" з відбудови економіки України.

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За оцінками Ростислава Шурми, на попередню роботу зі збору коштів знадобиться від одного до півтора року, хоча справжня робота з відбудови української економіки може початися лише після закінчення війни.

За прогнозами Світового банку, відновлення України обійдеться більш ніж у 400 мільярдів доларів. Ця сума майже втричі перевищує довоєнний обсяг ВВП України.

Коли, як і чиїм коштом відбудують зруйновану Україну?

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