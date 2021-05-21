Україна подовжила санкції проти російських ЗМІ і IT-компаній

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), що подовжує санкції проти фізичних та юридичних осіб, зокрема проти низки російських телеканалів і IT-компаній. Текст указу і два відповідних списки опубліковані в п'ятницю, 21 травня, на сайті президента України.

Як випливає зі списку фізосіб, безстрокові санкції поширюються на Сергія Аксьонова, який поєднує посади глави і глави уряду незаконно анексованого Росією Криму, керівників ОРДЛО Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника. Всього в списку 674 фізособи.

Крім того, в списку санкцій 138 юридичних осіб, серед яких російські телеканали "НТВ", "Первый канал", "Звезда", Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВДТРК), "ТНТ", інформаційне агентство "Россия сегодня", газета "Московский комсомолец", а також декілька ЗМІ з анексованого РФ Криму. Санкції проти них подовжили на три роки.

Також на три роки подовжено санкції проти російських IT-компаній "Яндекс", "Лабораторія Касперського", "Ківі" та інших.

Українські санкції через незаконну анексію Криму

У вересні 2015 року Україна запровадила санкції щодо фізичних і юридичних осіб (переважно з Росії - Ред.) у відповідь на російську незаконну анексію українського півострова Крим і втручання Москви в події на сході України, де проросійські сепаратисти встановили контроль над деякими районами Донецької та Луганської областей.

У 2018 році тодішній президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій відносно російських громадян і компаній. Згодом санкції подовжувалися в 2019 і 2020 роках.

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