 Україна подовжила санкції проти російських ЗМІ і IT-компаній | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Україна подовжила санкції проти російських ЗМІ і IT-компаній

Указом Володимира Зеленського введено в дію рішення РНБО про санкції щодо російських фізичних і юридичних осіб, зокрема низки російських телеканалів та інформаційних агентств.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), що подовжує санкції проти фізичних та юридичних осіб, зокрема проти низки російських телеканалів і IT-компаній. Текст указу і два відповідних списки опубліковані в п'ятницю, 21 травня, на сайті президента України.

Як випливає зі списку фізосіб, безстрокові санкції поширюються на Сергія Аксьонова, який поєднує посади глави і глави уряду незаконно анексованого Росією Криму, керівників ОРДЛО Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника. Всього в списку 674 фізособи.

Крім того, в списку санкцій 138 юридичних осіб, серед яких російські телеканали "НТВ", "Первый канал", "Звезда", Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВДТРК), "ТНТ", інформаційне агентство "Россия сегодня", газета "Московский комсомолец", а також декілька ЗМІ з анексованого РФ Криму. Санкції проти них подовжили на три роки.

Також на три роки подовжено санкції проти російських IT-компаній "Яндекс", "Лабораторія Касперського", "Ківі" та інших.

Українські санкції через незаконну анексію Криму

У вересні 2015 року Україна запровадила санкції щодо фізичних і юридичних осіб (переважно з Росії - Ред.) у відповідь на російську незаконну анексію українського півострова Крим і втручання Москви в події на сході України, де проросійські сепаратисти встановили контроль над деякими районами Донецької та Луганської областей.

У 2018 році тодішній президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій відносно російських громадян і компаній. Згодом санкції подовжувалися в 2019 і 2020 роках.

Читайте також: Як Росія легалізує анексію у Чорному морі

Дивитись відео 04:58

"Повзуча анексія Чорного моря": як Росія перебирає контроль над водами України (03.05.2021)

Також за темою

Ukraine Volodymyr Selensky

Зеленський увів у дію санкції проти кримінальних авторитетів і злодіїв у законі 21.05.2021

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про санкції від 14 травня, яким їх поширено на "злодіїв у законі" та кримінальних авторитетів.

Wolodymyr Selenskyj | ukrainischer Präsident

Зеленський застерігає США щодо зняття санкцій з "Північного потоку-2" 20.05.2021

Зняття санкцій з "Північного потоку-2" буде програшем США та американського президента Джо Байдена, застерігає президент України Володимир Зеленський.

Symbolbild Gefängnis Verhaftung

Україна запровадила санкції проти злодіїв у законі та кримінальних авторитетів 14.05.2021

Україна запроваджує персональні санкції проти 557 злодіїв у законі та 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО.

Реклама

Докладно

Діти граються поруч із батьками, Івано-Франківськ

Гендерні стереотипи і помилки у вихованні дітей: мама винна?

За помилки у вихованні дітей українські суди здебільшого карають матерів. Через стереотипи роль тата часто нівелюють.  

Будівля Європарламенту у Страсбурзі

Європарламент заморозив інвестиційну угоду з Китаєм

Євродепутати відхилили ратифікацію інвестиційної угоди з Китаєм і вимагають від Пекіна зняти санкції з представників ЄС.  