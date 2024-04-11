Україна починає будувати першу євроколію - з Ужгорода до ЄС

Це дозволить запустити пряме залізничне сполучення між українським Ужгородом і європейськими містами: Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом.

Україна починає будівництво першої європейської колії - з Ужгорода до Чопа (найзахіднішого міста на стиці кордонів зі Словаччиною та Угорщиною). Про це у четвер, 11 квітня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ужгород стає першим обласним центром України, який буде з'єднаний євроколією з Європою. Це дасть можливість запустити пряме залізничне сполучення між Ужгородом та Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом", - сказав він.

Прем'єр додав, що реалізація проєкту створить в Ужгороді "транспортний хаб", який забезпечить пересадку пасажирів між поїздами широкої колії та поїздами країн Європейського Союзу.

"Цей проєкт дозволить не лише дати комфорт пасажирському сполученню, але й паралельно принесе нам логістичні можливості для вантажних перевезень, звільнить автомобільні пункти пропуску після того, як буде налагоджена робота на відповідному логістичному терміналі", - зауважив Шмигаль.

Де будуть наступні євроколії

Проєкт будівництва колії був розроблений у 2021 році, а реалізовувати його будуть за рахунок коштів "Укрзалізниці" та грантових коштів Європейського Союзу в межах програми Connecting Europe Facility в співвідношенні "50 на 50".

Як розповів "Суспільному " голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко, встановлення одноколійної залізничної ділянки у 1435 міліметрів усередині наявної широкої колії в 1520 мм планують завершити до кінця 2025 року.

За словами Шмигаля, після Ужгорода євроколії до кордонів з ЄС планують збудувати зі Львова, Чернівців і Ковеля.

