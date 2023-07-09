Україна планує збільшити виробництво танків і бронетехніки

Київ має повернути собі статус великого експортера зброї, каже міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін в інтерв'ю Bloomberg. Через 3-6 місяців буде збільшено виробництво танків і бронетехніки, додав він.

Україна має намір збільшити виробництво власних танків та бронемашин і стати великим експортером зброї. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв'ю агентству Bloomberg , основні тези якого опубліковані у неділю, 9 липня.

"Ми маємо бути амбітними, тому що у нас немає вибору. Моя мета - зробити Україну арсеналом вільного світу", - зазначив він, наголосивши, що надалі Україна має повернути собі статус великого експортера зброї.

Втім, вже зараз обсяги виробництва збільшуються. За словами Камишіна, у червні Україна виробила більше мінометних та артилерійських снарядів, ніж за весь минулий рік. Саме ця зброя Україна є головною силою у війні проти Росії, зауважив він. України практично припинила виробництво цих снарядів після розпаду Радянського Союзу, і швидко вичерпала запаси після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, нагадує Bloomberg.

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Крім того, за словами Камишіна, нині збільшився обсяг виробництва українських протитанкових комплексів "Стугна-П". Наступним же пріоритетом промисловості стане виробництва танків і бронетехніки, зауважив урядовець, зазначивши, що цей процес займе від трьох до шести місяців.

Україна засекретила статистику виробництва зброї, тому важко перевірити інформацію про випуск неможливо, зазначає агентство.