Україна й Канада побудують новий космодром

Україна й Канада розпочали будівництво нового космодрому в провінції Нова Шотландія, повідомляє голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай у своєму Facebook у п'ятницю, 19 листопада.

Як зазначає Тафтай, проєкт передбачає створення на атлантичному узбережжі канадської провінції Нова Шотландія комерційного космодрому для ракети-носія "Циклон-4М", яку розробили та виробили в українському конструкторському бюро "Південне" та "Південному машинобудівному заводі". Реалізуватиме проєкт канадська компанія Maritime Launch Services Ltd (MLS).

Крім того повідомляється, що командний центр майбутнього майданчика назвуть на честь Олександра Дегтярьова - колишнього керівника бюро "Південне".

Напередодні космічні агентства України та Канади підписали спільну заяву про партнерство та співпрацю у космічній сфері. Також йшлося, що перший спільний запуск "Циклон-4М" планується на 2024 рік.

Що таке "Циклон-4"

Нагадаємо, що ракету-носій "Циклон-4М" побудували на базі ракети-носія "Циклон-4", яку планували запускати із бразильського космодрому у рамках спільного проєкту "Циклон-4". Передбачалося, що українська ракета-носій буде використовуватися на космодромі Алкантара, що на півночі Бразилії, для доставки космічних супутників на орбіту. Його перевага полягала у розташуванні космодрому на екваторі, що дозволяло б піднімати у космос більші вантажі порівняно з російським Байконуром. Перший запуск планувався не пізніше 2006 року, втім декілька разів відкладався зокрема через фінансові проблеми. Зрештою Бразилія відмовилась від участі в "Циклон-4" у 2015 році. Після цього Україна продовжила співпрацю в цьому напрямку із канадцями.

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