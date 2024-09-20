Україна допоможе Португалії боротися з лісовими пожежами

Лісові пожежі вирують в Португалії. Вони забрали життя вже п'ятьох людей. Понад 90 дістали опіки та інші пошкодження. Боротися з вогнем допоможе Україна - спецлітаком з командою рятувальників.

Україна запропонувала Португалії допомогу в боротьбі з масштабними пожежами, які охопили центральну та північну частини країни.

Як повідомили у міністерстві закордонних справ (МЗС) України, Київ готовий надати спеціалізований пожежний літак АН-32П і команду фахівців, яка має досвід роботи в умовах надзвичайних ситуацій.

"Україна солідарна з нашими друзями, зокрема Португалією. Бачимо, як хоробрі португальські рятувальники борються зі смертоносними пожежами", - зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у зверненні до португальського колеги Пауло Ранжеля.

Лісові пожежі в Португалії

За даними Європейської інформаційної системи лісових пожеж, загальна площа, охоплена пожежами в Португалії, станом на 19 вересня склала 100 тисяч гектарів. Пожежі виникли на минулих вихідних під впливом спеки та сильного вітру. Жертвами стали п'ятеро людей, четверо з яких - пожежники. Ще 90 людей отримали опіки та інші пошкодження, 12 з них - серйозні.

Станом на вечір 19 вересня португальські пожежники змогли приборкати вогонь більшості лісових пожеж на півночі країни. На той час лише дві великі пожежі залишалися активними, але пожежники були впевнені, що візьмуть їх під контроль у п'ятницю, 20 вересня, повідомив національний командувач цивільного захисту Андре Фернандеш. А покращення погодних умов дає надію на те, що до кінця дня їм вдасться загасити останні осередки вогню, зазначає агенція AFP.