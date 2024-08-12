Греція оголосила евакуацію поблизу Афін через лісові пожежі

Греція оголосила евакуацію поблизу Афін через лісові пожежі12 серпня 2024 р.
Влада Греції в понеділок, 12 серпня, оголосила подальшу евакуацію мешканців низки громад поблизу Афін, оскільки лісові пожежі , попри "надлюдські зусилля" вогнеборців, стрімко пошируються у регіоні Аттика, повідомляє AFP.
Зокрема, у понеділок органи цивільного захисту повідомили жителям ще принаймні п'яти громад про необхідність залишити територію. В муніципалітеті Пентелі, який теж опинився під загрозою поширення вогню, на світанку евакуювали дитячу та військову лікарні.
Напередодні у неділю сотні людей евакуювалися з восьми прилеглих сіл. Наказ виїхати отримали також мешканці історичного міста Марафон, розташованого за 40 кілометрів на схід від Афін.
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс через надзвичайну ситуацію перервав свою відпустку та у неділю увечері повернувся до Афін.
Ця середземноморська країна надзвичайно вразлива до літніх пожеж. Після найтеплішої зими в історії, Греція також пережила найспекотніші червень і липень від початку відстеження у 1960 року, нагадує AFP.
Очікується, що в понеділок максимальна температура повітря у Греції сягне 39 градусів за Цельсієм, а пориви вытру сягатимуть 50 кілометрів за годину.
Читайте також: Вчені зафіксували найспекотніший день від початку спостережень