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Греція оголосила евакуацію поблизу Афін через лісові пожежі

Ольга Журавльова
12 серпня 2024 р.

У грецькому регіоні Аттика стрімко поширюються лісові пожежі, місцеві жителі змушені евакуюватися. Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс повернувся у Афіни із відпустки через надзвичайну ситуацію.

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Лісові пожежі у Греції
У Греції стрімко поширюються лісові пожежіФото: Marios Lolos/Xinhua/IMAGO

Влада Греції в понеділок, 12 серпня, оголосила подальшу евакуацію мешканців низки громад поблизу Афін, оскільки  лісові пожежі  , попри "надлюдські зусилля" вогнеборців, стрімко пошируються у регіоні Аттика, повідомляє AFP.

Зокрема, у понеділок органи цивільного захисту повідомили жителям ще принаймні п'яти громад про необхідність залишити територію. В муніципалітеті Пентелі, який теж опинився під загрозою поширення вогню, на світанку евакуювали дитячу та військову лікарні. 

Пожежний вертоліт під час гасіння лісової пожежі поблизу Афін
Пожежний вертоліт скидає воду під час гасіння лісової пожежі поблизу Афін, 11 серпня 2024 рокуФото: Aristidis Vafeiadakis/ZUMA/IMAGO

Напередодні у неділю сотні людей евакуювалися з восьми прилеглих сіл. Наказ виїхати отримали також мешканці історичного міста Марафон, розташованого за 40 кілометрів на схід від Афін.

Лісові пожежі поблизу Афін
Попри зусилля вогнеборців, вогонь стрімко поширюєтьсяФото: Alexandros Avramidis/REUTERS

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс через надзвичайну ситуацію перервав свою відпустку та у неділю увечері повернувся до Афін.

Лісові пожежі у Греції
Мешканці села Варнавас в громаді Марафон спостергіють за полум'ямФото: Hilary Swift/REUTERS

Ця середземноморська країна надзвичайно вразлива до літніх пожеж. Після найтеплішої зими в історії, Греція також пережила найспекотніші червень і липень від початку відстеження у 1960 року, нагадує AFP.

Очікується, що в понеділок максимальна температура повітря у Греції сягне 39 градусів за Цельсієм, а пориви вытру сягатимуть 50 кілометрів за годину.

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