У Туреччині палають лісові пожежі: тисячі людей евакуйовано

У Туреччині тривають масштабні лісові пожежі, які охопили кілька міст і провінцій на заході країни. Майже чотири тисячі людей були змушені залишили свої домівки, повідомляє dpa у суботу, 17 серпня.



Згідно з даними турецького Управління з питань протидії та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), за останній тиждень спалахнули 131 пожежа на сільськогосподарських та лісових землях у таких містах, як Ізмір, Айдин, Болу, Мугла та Маніса.

В Ізмірі, третьому за величиною місті Туреччини, вогонь досяг житлових комплексів і промислових зон, викликавши паніку серед місцевих жителів. За словами міністра сільського господарства і лісового господарства Ібрагіма Юмакли, в районі Яманлар були спалені 17 житлових будинків, а понад будинків і 44 офісних приміщень були евакуйовані.

Лісові пожежі перекинулися на турецькі міста Фото: Idil Toffolo/IMAGO

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Пожежі тривають вже три дні

Боротьба з вогнем у цьому регіоні триває вже третій день, задіяні 13 літаків і вертольотів. Пожежа знищила вже 1600 гектарів землі в Ізмірі. Місцева влада залишається на підвищеній готовності через несприятливі погодні умови, які можуть тривати до середини вересня.

Крім того, шість осіб було затримано за підозрою у диверсії, пов'язаній з пожежами, серед яких двоє - в Ізмірі і четверо - в Болу.

Цього літа Туреччина зіткнулася з потужною хвилею спеки, що значно підвищило ризик виникнення лісових пожеж, які зараз охоплюють щонайменше шість різних регіонів країни. Науковці наголошують, що зміни клімату роблять такі екстремальні погодні явища, як теплові хвилі, більш поширеними та інтенсивними.

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