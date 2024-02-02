Удар по Кривому Рогу: без електрики заблоковані шахтарі

Однією з цілей російських ударних дронів вночі стали об'єкти критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Заблокованих шахтарів піднімають на поверхню, продовжується відновлення подачі електроенергії жителям.

Російські війська вчинили в ніч на п'ятницю, 2 лютого, чергову атаку дронами-камікадзе на низку південних і центральних регіонів України.

Як повідомили у Повітряних силах Збройних сил України, під час атаки було запущено 24 ударних дрони типу Shahed-136/131. Пуски фіксувалися з Приморсько-Ахтарська в РФ, а також з мису Чауда в окупованому Криму.

Протиповітряна оборона (ППО) знищила 11 безпілотників у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей. "Крім того, щонайменше сім ударних БпЛА не досягли своїх цілей і локаційно втрачені", - йдеться в повідомленні.



Однією з російських цілей були об'єкти критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. У національній енергетичній компанії "Укренерго" повідомили, що внаслідок атаки є пошкодження на одній з підстанцій, внаслідок чого у Кривому Розі знеструмлені побутові та промислові споживачі.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що без електрики залишилися близько 100 тисяч абонентів міста, зокрема частина лікарень, садків і шкіл, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбус. На двох знеструмлених шахтах під землею були заблоковані 113 працівників, через що організували рятувальну операцію.

Станом на 7 ранку в одній шахті залишилися 19 шахтарів. Також вдалося відновити подачу електрики 60 тисячам абонентів, зокрема вже з електроенергією всі лікарні міста. Відновив роботу тролейбус і міський трамвай, а швидкісний поки досі працює. Роботи щодо відновлення подачі електроенергії продовжуються.

Станом на 9 ранку всіх шахтарів підняли на поверхню, уточнив згодом Вілкул. Тривають роботи з відновлення електрики 40 тисячам споживачів.

У Кропивницькому, де також працювала ППО, постраждалих немає, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Водночас Сили оборони півдня повідомили, що на Кіровоградщині було влучання в інфраструктурний об'єкт.