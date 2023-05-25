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Експоліцейські, що вбили дитину на Київщині, отримали вирокиФото: Picture-alliance/dpa/C. Rehder
ЗлочинністьУкраїна

Убивство Тлявова у Переяславі у 2019 році: оголошено вирок

Ольга Журавльова
2 год. тому

Двох колишніх поліцейських засудили до чотирьох років за убивство 5-річного Кирила Тлявова в Переяславі у 2019 році. Ще двох фігурантів справи виправдали.

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Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд  у четвер, 25 травня, ухвалив вирок у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова, засудивши двох експоліцейських. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Одного колишнього поліцейського Івана Приходька засуджено до чотирьох років позбавлення волі за неумисне вбивство. Він проведе у в'язниці пів року, адже до цього 3,5 роки перебував у СІЗО, інформує із зали суду "Суспільне". Другому експоліцейському Володимирові Петровцю за зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів суд призначив чотири роки позбавлення волі з іспитовим строком на два роки. Він також має сплатити мільйон гривень моральної шкоди родичам загиблого хлопчика: батькам Кирила - 800 тисяч гривень, бабусі - 200 тисяч гривень. Представники родини просили стягнути з підсудних по 15 мільйонів гривень з кожного.

Інших двох фігурантів справи, один з яких на момент скоєння злочину був неповнолітнім, суд виправдав.

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Прокуратура оскаржуватиме вирок суду

Наразі вирок не набрав законної сили, уточнюють в ОГПУ. Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури оскаржуватимуть його.

Як повідомлялося, 31 травня 2019 року у Переяславі-Хмельницькому на Київщині четверо людей, серед яких двоє поліцейських, під час відпочинку вирішили постріляти з вогнепальної зброї по мішенях - бляшанках та інших предметах. 

Унаслідок стрілянини одна з куль влучила в голову 5-річному Кирилу Тлявову, який у цей час гуляв з однолітками на вулиці. Від отриманого поранення дитина померла в лікарні. За підозрою у вбивстві затримали двох поліцейських.

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