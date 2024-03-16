У ЗМІ могли потрапити секрети про Taurus із Бундестагу

На секретному засіданні комітету Бундестагу ФРН з питань оборони йшлося про технічні деталі використання ракет Taurus. Ймовірно, інформація з цієї зустрічі потрапила в ЗМІ.

У німецькі ЗМІ, ймовірно, потрапила секретна інформація з екстреного засідання комітету Бундестагу ФРН з питань оборони, присвяченого можливому постачанню Україні крилатих ракет Taurus. Ідеться про технічні деталі системи наведення ракет на ціль, які обговорювали під час секретної частини засідання за участі генерального інспектора Бундесверу Карстена Броєра (Carsten Breuer), повідомили в п'ятницю, 15 березня, зокрема газета Süddeutsche Zeitung та сайт програми Tagesschau телеканалу ARD.

Засідання комітету відбулося 11 березня у зв'язку з прослуховуванням Росією розмови офіцерів Збройних сил ФРН про ракети Taurus. Як повідомив новинний портал t-online із посиланням на "людину, знайому із ситуацією", на зустрічі Броєр роз'яснив, що використання німецьких далекобійних ракет складніше, ніж було раніше відомо громадськості, - для цього масив комплексних даних потрібно обробляти за допомогою спеціальних технічних систем, які є в Бундесверу лише в обмеженій кількості. За словами Броєра, якщо це обладнання передати Україні, то в довгостроковій перспективі може бути серйозно ослаблена обороноздатність німецької армії і, таким чином, йдеться про питання національної безпеки.

Реагуючи на публікацію t-online, голова комітету Бундестагу з питань оборони, депутатка від вільних демократів Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) заявила Süddeutsche Zeitung, що у зв'язку з можливим розголошенням секретної інформації буде вжито "послідовних кроків". Вона висловила сподівання, що винний у витоку інформації буде притягнутий до відповідальності. За словами Штрак-Ціммерманн, про інцидент буде негайно проінформовано голову Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas), а потім справу передадуть у федеральну поліцію або прокуратуру.

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Ще один аргумент проти поставок Taurus Києву

Німецькі ЗМІ наголошують, що аргументація, пов'язана з інтересами національної безпеки, може бути ще однією, поки що не оприлюдненою причиною відмови канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) поставляти Taurus Києву. Досі головним аргументом Шольца було те, що німецькі ракети здатні досягати цілей, розташованих у глибині російської території. Щоб унеможливити це, потрібна участь солдатів Бундесверу, однак такий крок може зробити Німеччину безпосереднім учасником війни, пояснював глава уряду Німеччини.

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Бундестаг 14 березня вкотре однозначно відкинув вимогу фракції ХДС/ХСС про постачання в Україну цих крилатих ракет.

Taurus - одна з найсучасніших високоточних ракет Бундесверу з дальністю до 500 кілометрів. Вважається, що вона є ефективним засобом для руйнування бункерів і мостів.