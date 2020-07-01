 У Єврокомісії очікують реформи системи надання притулку в ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2020

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Новини

У Єврокомісії очікують реформи системи надання притулку в ЄС

У Брюсселі сподіваються, що під головуванням ФРН у Раді ЄС вдасться реформувати механізми надання притулку в Євросоюзі. Реформу блокували протягом кількох років.

EU Symbolbild Bürokratie (picture-alliance/dpa/I. Kjer)

Єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ільва Йоханссон покладає великі надії на головування Німеччини в Раді ЄС у питанні реформи системи надання притулку в Європі, що заблокована протягом кількох років. Про це Йоханссон повідомила в неділю, 5 липня, в розмові з інформагенцією dpa.

"Я розраховую на те, що до кінця року під головуванням Німеччини буде досягнуто вирішального прогресу щодо цього", - заявила єврофункціонерка. В такому разі, на її думку, під час майбутнього головування Португалії в Раді ЄС цю реформу вдасться завершити. 

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Той факт, що саме Німеччина головуватиме в Раді ЄС, коли Йоханссон представить план реформи надання притулку в ЄС, обнадіює, визнала єврокомісарка. Пропозиції щодо реформи будуть представлені, "найімовірніше, у вересні", запевнила єврокомісрка. "Звичайно, є різні думки, але я думаю, що всі розуміють, що нам потрібен компроміс", - додала Йоханссон. 

Зеегофер сподівається досягти політичної угоди

Водночас міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) також визнав, що сподівається на досягнення політичної угоди під час головування ФРН у Раді ЄС. Як розповів газеті Welt am Sonntag німецький урядовець, угода міститиме такі пункти, як початковий розгляд клопотань про надання притулку вже на зовнішньому кордоні ЄС і "негайну" репатріацію осіб, чиї клопотання про захист є "явно необґрунтованими". Водночас у межах ЄС мають розподілятися тільки ті особи, "які можуть переконливо довести обґрунтованість вимоги про надання захисту", додав німецький урядовець.

Зеегофер також переконаний, що тут взірцем могла б стати досягнута угода про порятунок біженців на морі. Це могло б стати "зразком для єдності в Європі", додав міністр. Однак поки що в цьому механізмі беруть участь тільки кілька країн. "Але так тривати не може", - наголосив Зеегофер.

Нагадаємо, Німеччина головує в ЄС протягом шести місяців з 1 липня і тому може впливати на політичний порядок денний. Міністр Зеегофер головуватиме на зустрічах зі своїми колегами з ЄС у цей період.

  • Мета - вижити

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

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  • Пішки до Європи

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  • Глобальний шок

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

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    Ця світлина вразила світ. Тіло трирічного хлопчика Айлана Курді з Сирії викинуло на пляж у Туреччині у вересні 2015-го. Фотографія швидко розлетілася соціальними мережами і стала символом кризи біженців. Європа більше не могла залишатися осторонь.

  • Хаос та відчай

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

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    Встигнути останньої миті: тисячі біженців намагаються втиснутися у переповнені автобуси та потяги в Хорватії після того, як стало відомо про майбутнє закриття маршруту через Європу. У жовтні 2015-го Угорщина закрила свої кордони та встановила контейнерні табори, де біженці могли перебувати під час процесу надання їм притулку.

  • Підніжка біженцю

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

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  • Символ жаху

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  • Невідомий новий дім

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Невідомий новий дім

    Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.

  • Надія на підтримку

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надія на підтримку

    Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.

  • Надзвичайна ситуація в таборах

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надзвичайна ситуація в таборах

    На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.

  • Порятунок у морі

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Порятунок у морі

    Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.

  • Перечекати у Лівії

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Перечекати у Лівії

    Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.

    Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович


DW.COM

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