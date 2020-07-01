У Єврокомісії очікують реформи системи надання притулку в ЄС

Єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ільва Йоханссон покладає великі надії на головування Німеччини в Раді ЄС у питанні реформи системи надання притулку в Європі, що заблокована протягом кількох років. Про це Йоханссон повідомила в неділю, 5 липня, в розмові з інформагенцією dpa.

"Я розраховую на те, що до кінця року під головуванням Німеччини буде досягнуто вирішального прогресу щодо цього", - заявила єврофункціонерка. В такому разі, на її думку, під час майбутнього головування Португалії в Раді ЄС цю реформу вдасться завершити.

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Той факт, що саме Німеччина головуватиме в Раді ЄС, коли Йоханссон представить план реформи надання притулку в ЄС, обнадіює, визнала єврокомісарка. Пропозиції щодо реформи будуть представлені, "найімовірніше, у вересні", запевнила єврокомісрка. "Звичайно, є різні думки, але я думаю, що всі розуміють, що нам потрібен компроміс", - додала Йоханссон.

Зеегофер сподівається досягти політичної угоди

Водночас міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) також визнав, що сподівається на досягнення політичної угоди під час головування ФРН у Раді ЄС. Як розповів газеті Welt am Sonntag німецький урядовець, угода міститиме такі пункти, як початковий розгляд клопотань про надання притулку вже на зовнішньому кордоні ЄС і "негайну" репатріацію осіб, чиї клопотання про захист є "явно необґрунтованими". Водночас у межах ЄС мають розподілятися тільки ті особи, "які можуть переконливо довести обґрунтованість вимоги про надання захисту", додав німецький урядовець.

Зеегофер також переконаний, що тут взірцем могла б стати досягнута угода про порятунок біженців на морі. Це могло б стати "зразком для єдності в Європі", додав міністр. Однак поки що в цьому механізмі беруть участь тільки кілька країн. "Але так тривати не може", - наголосив Зеегофер.

Нагадаємо, Німеччина головує в ЄС протягом шести місяців з 1 липня і тому може впливати на політичний порядок денний. Міністр Зеегофер головуватиме на зустрічах зі своїми колегами з ЄС у цей період.