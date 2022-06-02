У ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії

Постійні представники країн ЄС у Брюсселі в четвер, 2 червня, схвалили шостий пакет санкцій щодо Росії за війну проти України. Основною частиною нових обмежувальних заходів є часткове ембарго на російську нафту: до початку 2023 року постачання нафти в Євросоюз з РФ танкерами будуть повністю припинені. Виняток зроблено для Угорщини, Чехії та Словаччини, які дуже залежать від російської нафти і не мають виходів до моря. Ці країни зможуть продовжувати імпорт з Росії нафтопроводом "Дружба".

Як раніше заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), до кінця 2022 року в результаті нових санкцій імпорт російської нафти в ЄС скоротиться на 90 відсотків. За даними аналітичного центру Bruegel, країни ЄС до недавнього часу витрачали 450 мільйонів євро щодня на нафту і 400 мільйонів євро на газ з Росії.

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Крім нафти, в шостому пакеті під персональні санкції потрапив російський "Сбербанк", який буде відключений від платіжної системи Swift. Санкції також накладаються на три російські державні ЗМІ та передбачають розширення обмежень на експорт хімічних речовин і високотехнологічної продукції.

Патріарх Кирило не потрапив під санкції

Патріарх Кирило та Володимир Путін

Несподівано главу Російської православної церкви патріарха Кирила виключили зі списку санкцій, повідомляє агентство dpa з посиланням на джерела в Єврокомісії. Це сталося на прохання Угорщини, яка раніше виступала проти нафтового ембарго. Прем'єр-міністр Віктор Орбан обґрунтував свою вимогу "свободою релігії релігійних груп в Угорщині", яка для нього є "священною і недоторканною". Патріарх Кирило, який підтримує тісні контакти з президентом Володимиром Путіним, неодноразово висловлювався у своїх проповідях на підтримку війни Росії проти України.

Санкції набудуть чинності зранку в п'ятницю, 3 червня, якщо жодна з країн ЄС не висловить заперечень.

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