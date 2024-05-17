Відповідь Лондону: РФ висилає британського військового аташе

На початку травня Великобританія оголосила, що вишле російського військового аташе, оскільки його підозрюють у шпигунстві. В МЗС РФ заявили про аналогічний крок у відповідь.

Росія у відповідь на рішення Великобританії вислати російського військового аташе оголосила персоною нон ґрата аташе з питань оборони при посольстві Великобританії в Москві Адріана Когхілла. Він повинен залишити РФ протягом тижня, йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті міністерства закордонних справ РФ у четвер, 16 травня.

"16 травня в МЗС Росії був викликаний представник посольства Великобританії в Москві, якому було заявлено рішучий протест у зв'язку з ухваленим 8 травня владою цієї країни недружнім і безпідставним рішенням щодо аташе з питань оборони при посольстві Росії в Лондоні. Наголосили, що розцінюємо цей крок як політично мотивовану дія з яскраво вираженим русофобським характером, що завдає непоправної шкоди двостороннім відносинам", - йдеться в заяві російського МЗС.

Реакція Лондона

8 травня міністр внутрішніх справ Великобританії Джеймс Клеверлі повідомив, що країна вишле російського аташе з питань оборони через те, що він є "незаявленим офіцером військової розвідки". Він також повідомив, що Великобританія скасує дипломатичний статус кількох об'єктів нерухомості, що належать Росії, зокрема одного в Сассексі, на півдні Англії, і ще одного в Лондоні, які, як вважає уряд країни, "використовувалися в розвідувальних цілях".

Клеверлі додав, що очікує, що реакція на останні заходи Британії викличе "звинувачення в русофобії та поширення теорій змови" з боку Москви

Коментуючи рішення російського МЗС про видворення британського аташе, Клеверлі назвав його "кроком розпачу". За словами міністра, британський дипломат "уособлював в очах Володимира Путіна непохитну підтримку Великобританією України на тлі незаконного та варварського вторгнення до цієї країни".

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