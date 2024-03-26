У Варшаві запрацювала коаліція бронетехніки для України

У межах першого засідання країни-учасниці коаліції бронетехніки на підтримку України домовилися посилювати ЗСУ бронетехнікою та організувати ремонт цього виду озброєнь, повідомили в міноборони України.

У столиці Польщі Варшаві відбулося перше засідання країн-учасниць коаліції бронетехніки на підтримку України. Захід проводився у Варшаві у вівторок, 26 березня, повідомляє сайт міністерства оборони України. Як наголосили в пресслужбі українського оборонного відомства, спочатку з цією ініціативою виступили Польща й Німеччина, а згодом її підтримали Великобританія, Швеція та Італія.

"Під час першого засідання представники країн-учасниць виробили консолідовану позицію щодо підсилення технічного парку Збройних сил України певними зразками бронетехніки та організації системи їх ремонту", - ідеться в повідомленні.

Мета - посилення Сил оборони України, в тому числі й завдяки організації ремонту

Водночас як зазначив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, який очолює українську делегацію і слова якого наводить сайт відомства, ця коаліція "має на меті посилити броньований щит Сил оборони України", "підвищити спроможності нашого війська в боротьбі з російським агресором, забезпечити ефективне функціонування, технічне обслуговування, ремонт зразків техніки та озброєння, наданих нам союзниками".

"Це дуже важлива ініціатива наших союзників з огляду на наявну проблематику в ЗСУ з ремонтом бронетехніки іноземних зразків. Сподіваюся, за допомогою союзників нам вдасться швидко, наскільки це можливо, створити в Україні ефективну ремонтну базу західної бронетехніки", - пояснив Гаврилюк.

У межах коаліції бронетехніки працюватиме чотири синдикати

Також повідомляється, що в межах коаліції бронетехніки створено чотири синдикати, до кожного з яких входитиме представник України. На кожен синдикат покладено певні завдання, як-от постачання озброєнь і боєприпасів для західної бронетехніки, технічне обслуговування й ремонт, підготовка екіпажів і технічного персоналу, відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.

Передбачається, що в довгостроковій перспективі країни-учасники танкової коаліції та коаліції бронетехніки допоможуть у створенні майбутнього броньованого парку техніки ЗСУ та налагодять з Україною інноваційне промислове партнерство.

За словами Гаврилюка, у рамках нової коаліції буде розроблено відповідну дорожню карту, яка відповідатиме стратегії розвитку ЗСУ.