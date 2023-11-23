У Тбілісі прибічники Саакашвілі вимагали його звільнення

З нагоди 20-тої річниці Трояндової революції сотні прибічників грузинської опозиції зібралися на акцію в Тбілісі, де вимагали звільнення з в'язниці Міхеіла Саакашвілі.

Сотні прихильників грузинської опозиційної партії "Єдиний національний рух" зібралися в четвер, 23 листопада, у столиці Грузії Тбілісі, вимагаючи звільнення з в'язниці свого колишнього лідера Міхеіла Саакашвілі. Акція відбулася у 20-ту річницю Трояндової революції, передає інформагенція AFP.

"Ідея об'єднаної, сильної, демократичної, європейської, вільної Грузії була рушійною силою Трояндової революції та її лідера Саакашвілі", - заявила одна з лідерів партії "Єдиний національний рух" Тіна Бокучава, яку цитує AFP. "Жахлива несправедливість ув'язнення Саакашвілі повинна припинитися", - додала вона.

Саакашвілі переконаний, що Трояндова революція "назавжди" змінила Грузію

Кількома днями раніше Саакашвілі заявив, що проведена 20 років тому ненасильницька революція залишила незгладимий слід для Грузії. "Трояндова революція остаточно змінила історію Грузії, позначила її на карту світу, - написав Саакашвілі у Facebook. - Наша революція заклала основу для демонтажу пострадянської російської системи і зробила Грузію прикладом для всього світу".

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Трояндова революція 2003 року, під час якої десятки тисяч людей вийшли на вулиці проти фальсифікації результатів виборів і повсюдної корупції, змінила Грузію і уможливила масштабні політичні та економічні реформи, які допомогли, зокрема, більш ніж утричі збільшити показник валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення, зазначає AFP. Однак опоненти закидають Саакашвілі та його команді авторитарні методи правління.

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Нагадаємо, Саакашвілі, який засуджений в Грузії до шести років позбавлення волі, з травня 2022 року через погіршення стану свого здоров'я перебуває у приватній клініці Vivamedi у Тбілісі.