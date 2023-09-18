  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаГрузія

Грузія звинуватила українського чиновника у "дестабілізації"

Роман Губа
18 вересня 2023 р.

Грузинські спецслужби вважають, що заступник начальника військової контррозвідки України й колишній заступник міністра внутрішніх справ Грузії готує держпереворот.

https://p.dw.com/p/4WTSp
Поліція застосувала проти протестувальників водомети і сльозогінний газ, 7 березня 2023 року
Поліція застосувала проти протестувальників водомети і сльозогінний газ, 7 березня 2023 рокуФото: David Mdzinarishvili/AA/picture alliance

Служба безпеки Грузії заявила, що заступник начальника військової контррозвідки України й колишній заступник міністра внутрішніх справ Грузії Гіоргі Лорткіпанідзе планував у країні "дестабілізацію з метою насильницького повалення уряду". Також до змовників спецслужби Грузії зарахували грузинів, які воюють проти Росії в Україні.

У заяві грузинських спецслужб йдеться, що антиурядові протести "заплановані на жовтень і грудень, коли Єврокомісія має опублікувати своє рішення щодо заявки Грузії на членство в ЄС".

Читайте також: Саакашвілі в інтерв'ю DW: Я почуваюся у небезпеці

Реакція на публікацію

Командир "Грузинського легіону", який воює на боці України, Мамука Мамулашвілі назвав заяву грузинських спецслужб "продиктованою з Росії". Про це він сказав у ефірі грузинського телеканалу "Формула".

Це безпосередньо продиктовано з Росії та пов'язано, перш за все, з нашою діяльністю: легіон є найбільшим іноземним підрозділом в Україні, і, звичайно, це дуже великий "тривожний" фактор. […] Щодо членів "Грузинського легіону" у Росії відбувся суд, Росія засудила цих людей до різних термінів. Це може бути спроба видати Росії цих людей, які приїжджають до Грузії. Так що, я думаю, це суто російський почерк, - цитує його портал "Кавказский узел".

Грузинський опозиційний політик Георгій Вашадзе назвав версію спецслужб абсурдною та інспірованою з боку російських спецслужб.

Читайте також: Прем'єр Грузії підтримав імпічмент президентки країни
 

Як зустріли в Батумі лайнер із російськими туристами

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Саломе Зурабішвілі

У Грузії правляча партія запустила процедуру імпічменту президентки

У Грузії правляча партія запустила процедуру імпічменту президентки

Процедуру імпічменту Саломе Зурабішвілі запустила правляча партія "Грузинська мрія" через її непогоджені урядом візити в Європу на підтримку надання країні статусу кандидата на вступ у ЄС.
Політика1 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Міжнародний суд ООН

Росія домагається відхилення судом ООН позову України

Політика18 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Емблема ООН

50 років у ООН. Чи стане ФРН постійним членом Ради безпеки?

50 років у ООН. Чи стане ФРН постійним членом Ради безпеки?

Політика18 вересня 2023 р.
Святкування тривають просто неба попри комендантську годину

"Боже, благослови Україну": святкування хасидів в Умані

"Боже, благослови Україну": святкування хасидів в Умані

Панорама17 вересня 2023 р.
Symbolbild Hinrichtung in Iran

Репресії в Ірані продовжуються

Репресії в Ірані продовжуються

Суспільство16 вересня 2023 р.
Мустафа Джемілєв під час інтерв'ю DW

Джемілєв: "Наступного року ми будемо в Криму"

Джемілєв: "Наступного року ми будемо в Криму"

Конфлікти15 вересня 2023 р.
external

Як бойовий медик став "посібником" для НАТО

Як бойовий медик став "посібником" для НАТО

Конфлікти15 вересня 2023 р.29:26 хв.
external

Як моряки збивають російські безпілотники на Дніпрі

Як моряки збивають російські безпілотники на Дніпрі

Конфлікти15 вересня 2023 р.05:18 хв.
На головну сторінку