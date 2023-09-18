Грузія звинуватила українського чиновника у "дестабілізації"

Служба безпеки Грузії заявила, що заступник начальника військової контррозвідки України й колишній заступник міністра внутрішніх справ Грузії Гіоргі Лорткіпанідзе планував у країні "дестабілізацію з метою насильницького повалення уряду". Також до змовників спецслужби Грузії зарахували грузинів, які воюють проти Росії в Україні.

У заяві грузинських спецслужб йдеться, що антиурядові протести "заплановані на жовтень і грудень, коли Єврокомісія має опублікувати своє рішення щодо заявки Грузії на членство в ЄС".

Читайте також: Саакашвілі в інтерв'ю DW: Я почуваюся у небезпеці

Реакція на публікацію

Командир "Грузинського легіону", який воює на боці України, Мамука Мамулашвілі назвав заяву грузинських спецслужб "продиктованою з Росії". Про це він сказав у ефірі грузинського телеканалу "Формула".

Це безпосередньо продиктовано з Росії та пов'язано, перш за все, з нашою діяльністю: легіон є найбільшим іноземним підрозділом в Україні, і, звичайно, це дуже великий "тривожний" фактор. […] Щодо членів "Грузинського легіону" у Росії відбувся суд, Росія засудила цих людей до різних термінів. Це може бути спроба видати Росії цих людей, які приїжджають до Грузії. Так що, я думаю, це суто російський почерк, - цитує його портал "Кавказский узел".

Грузинський опозиційний політик Георгій Вашадзе назвав версію спецслужб абсурдною та інспірованою з боку російських спецслужб.

Читайте також: Прем'єр Грузії підтримав імпічмент президентки країни

