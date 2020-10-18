 У Таїланді під тиском протестів скасували надзвичайний стан | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2020

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Новини

У Таїланді під тиском протестів скасували надзвичайний стан

Прем'єр-міністр Таїланду скасував надзвичайний стан, введений тиждень тому, який забороняв збори більше п'ятьох людей. Попри цю заборону, тисячі людей щодня протестували у Бангкоку і вимагати відставки прем'єра.

Продемократичні протестувальники у Бангкоку вимагають відставки прем'єра і змін до конституції

Продемократичні протестувальники у Бангкоку вимагають відставки прем'єра і змін до конституції

Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча скасував надзвичайний стан, введений тиждень тому, під час дії якого були заборонені зібрання більш ніж п'ятьох людей. Відповідний указ у четвер, 22 жовтня, опублікували в офіційному віснику, дія надзвичайного стану припиняється з 12-ої години цього дня, повідомляє інформагенція AFP.

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Попри заборону на збори, продемократичні протестувальники й після запровадження надзвичайного стану щодня виходили на антиурядові акції у столиці країни Бангкоку, вимагаючи відставки прем'єра, який керує країною після путчу у 2014 році, а також внесення змін до конституції.

Також протестувальники кажуть про необхідність проведення реформи монархії і скасування королівського закону про дифамацію, який на законодавчому рівні захищає короля Таїланду від будь-якої критики. В країні досі діє закон, згідно з яким за будь-які критичні висловлювання щодо короля або розмови про обмеження його повноважень порушникам загрожує ув'язнення до 15 років.

Крім того, обурення протестувальників викликали арешти активістів демократичного руху. Деяким з них загрожує довічне ув’язнення за законом, який не застосовувався десятки років.

Нагадаємо, протести Таїланді тривають з 14 жовтня, коли тисячі протестувальників, відзначаючи річницю студентського повстання 1973 року, зібралися біля Монумента демократії в Бангкоку і попрямували до будинку уряду Таїланду, вимагаючи відставки прем'єр-міністра.

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На цю акцію протесту уряд відповів забороною на зібрання більш ніж п'ятьох осіб в одному місці. З 15 жовтня правоохоронні органи почали розганяти і затримувати протестувальників. Але вже 16 жовтня тисячі протестувальників зібралися на чергову акцію з вимогами скасувати запроваджені обмеження. Поліція знову жорстко, використавши водомети з фарбою, розігнала цю акцію протесту, що викликало нову хвилю обурення людей.

У Таїланді з часу військового путчу 2014 року править генерал у відставці Прают Чан-Оча. Після парламентських виборів 2019 року, затьмарених скандалом щодо фальшування їхніх результатів, Прают Чан-Оча обійняв посаду прем'єр-міністра в коаліційному уряді.

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