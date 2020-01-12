 Протести в Таїланді: поліція застосувала водомети з фарбою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2020

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Протести в Таїланді: поліція застосувала водомети з фарбою

Поліція Бангкока водометами з фарбою розігнала учасників акцій протесту, які вимагали відставки прем'єра і проведення реформ в країні. Тепер правоохоронці шукатимуть тих, хто брав участь в акціях, завдяки синій фарбі.

Thailand Regierung verhängt Ausnahmezustand (Mladen Antonov/AFP/Getty Images)

Поліція Бангкока у п'ятницю, 16 жовтня, застосувала водомети для розгону протестувальників, які виступали проти запроваджених урядом обмежень на зібрання на тлі політичних демонстрацій. 

Цього дня у політичних акціях протесту у Бангкоку брали участь понад дві тисячі протестувальників, які виступають проти тайського прем'єра Праюта Чан-Оча, який править в країні з часів путчу у 2014 році.

Після накладеної два дні тому заборони на зібрання понад п'ять осіб, вони влаштували мітинг у центральному торговельному районі столиці, де вимагали звільнення заарештованих активістів, відставки прем'єр-міністра, внесення змін до конституції і реформ.

Поліція у Бангкоку

Поліція у Бангкоку

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Правоохоронці з застосуванням водометів розігнали протестувальників, після чого частина учасників акції розійшлася, а інші укрилися у будівлях університету, розташованого неподалік. Як повідомляли журналісти з місця подій, правоохоронці додали у воду спеціальну фарбу синього кольору, що у майбутньому допоможе їм затримати тих, хто брав участь у протестах.    

Сам прем'єр-міністр на тлі масових протестів, які тривають уже багато місяців, заявив, що не збирається йти у відставку. "Я нікуди не піду", - заявив Чан-Оча журналістам, передає агентство dpa.

Невдоволення владою путчистів у Таїланді

У Таїланді з часу військового путчу 2014 року править генерал у відставці Прают Чан-Оча. Після парламентських виборів 2019року, затьмарених скандалом щодо фальшування їх результатів, Чан-Оча обійняв пост прем'єр-міністра коаліційного уряду. У ЗМІ його прозвали Дядечко Ту.

Таїланд є політично нестабільним уже багато десятиліть. Один табір очолює консервативний істеблішмент і королівська сім'я, а інший - прихильники зміцнення демократії.

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