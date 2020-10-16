 У Таїланді не вщухають протести | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2020

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Новини

У Таїланді не вщухають протести

Активісти вимагають відставки уряду, скасування запроваджених на тлі політичних протестів обмежень і реформи монархії.

Учасники акцій протесту у Бангкоку

Учасники акцій протесту у Бангкоку

У столиці Таїланду у неділю, 18 жовтня, тисячі людей, незважаючи на заборону зібрання більше ніж п'ятьох осіб, знову вийшли на антиурядову акцію протесту, повідомляє агентство Reuters. Під час акції протестувальники заблокували центральне перехрестя Бангкоку. В руках вони тримали плакати з зображеннями затриманих раніше активістів, передає агентство AFP. За даними правозахисників, на протестах напередодні були затримані семеро активістів. 

Протестувальники вимагали звільнення заарештованих активістів, відставки прем'єр-міністра Праюта Чан-Оча, який править в країні з часів путчу у 2014 році, і внесення змін до конституції. Також учасники акції протесту вимагають проведення реформи монархії і скасування королівського закону про дифамацію, який захищає короля Таїланду від будь-якої критики на законодавчому рівні. В країні досі діє закон, згідно з яким за будь-які критичні висловлювання щодо короля або розмови про обмеження його повноважень порушникам загрожує ув'язнення до 15 років.

Читайте також: Протести в Таїланді: поліція застосувала водомети з фарбою

Як повідомлялося, протести Таїланді тривають з 14 жовтня, коли тисячі протестувальників, відзначаючи річницю студентського повстання 1973 року, зібралися біля Монумента демократії в Бангкоку і попрямували до Будинку уряду Таїланду, вимагаючи відставки прем'єр-міністра.

На цю акцію протесту уряд відповів забороною на зібрання більше ніж п'яти осіб в одному місці. З 15 жовтня правоохоронні органи почали розганяти і затримувати протестувальників. Через це вже 16 жовтня тисячі протестувальників зібралися на чергову акцію протесту з вимогами скасувати запроваджені обмеження. У відповідь на це поліція знову жорстко, з використанням водометів розігнала цю акцію протесту. Як повідомляли журналісти з місця подій, правоохоронці додавали у воду спеціальну фарбу синього кольору, що мала допомогти їм затримати тих, хто брав участь у протестах. Такі дії поліції проти неозброєних протестувальників викликали обурення у тайському суспільстві.  

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У Таїланді з часу військового путчу 2014 року править генерал у відставці Прают Чан-Оча. Після парламентських виборів 2019 року, затьмарених скандалом щодо фальшування їх результатів, Чан-Оча обійняв посаду прем'єр-міністра коаліційного уряду.

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